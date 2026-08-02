Precios del crudo subieron 20% en julio, luego de tres meses a la baja

Los referenciales del crudo cerraron julio con fuertes ganancias generalizadas, luego de tres meses consecutivos con pérdidas en sus precios.

El alza fue debido principalmente a una escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, que provocó bloqueos y graves riesgos en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas de suministro energético más críticas del mundo.

El viernes, los futuros del Brent cerraron el viernes con un incremento de 1.09 dólares, o 1.22%, hasta los 90.12 dólares el barril y el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganó 1.08 dólares, o 1.29%, hasta los 84.67 dólares el barril. La mezcla mexicana de exportación escaló 0.93 dólares o 1.17%, hasta los 80.56 dólares por barril.

En su comparación semanal, los referenciales registraron su primera baja luego de tres semanas con incrementos; el WTI avanzó 21.83%, el Brent subió 23.62% y la mezcla 19.88 por ciento.

Durante julio, el Brent mejoró 23.62%, el WTI 21.83% y la mezcla 19.88%, tras tres meses consecutivos de bajas.

En lo que va del presente año, la mayor alza en el precio del energético es de la mezcla mexicana de exportación con 50.24%, el Brent con 48.10% y el WTI con 47.46 por ciento.

Gabriela Siller, directora de Análisis para Banco Base, aseveró que “los ataques se mantuvieron a lo largo del mes y no fue hasta la última semana de julio cuando Estados Unidos pausó momentáneamente los ataques contra Irán para “darle otra oportunidad” a las negociaciones de un acuerdo de paz, las cuales según Trump ya están muy avanzadas”.

Agregó que esto dio paso a una corrección a la baja en los precios de la energía, aunque estos aún se siguieron muy por encima de sus niveles del 27 de febrero. “Sin embargo, dicha corrección a la baja en los precios de la energía duró poco, pues el 28 de julio por la tarde, Irán lanzó un ataque contra una base militar estadounidense en Jordania, lo que puso fin al lenguaje conciliatorio de Donald Trump visto desde el fin de semana del 23 de julio en relación a posibles negociaciones”, escribió la experta de Banco Base.

Se beneficiaron

Las acciones de empresas petroleras cerraron julio con avances, beneficiados por la escalada bélica en Medio Oriente y a bloqueos de rutas marítimas clave.

En Wall Street, los papeles que más subieron en julio fueron los de Chevron, que ganaron 16.33% a 196.83 dólares, las de ConocoPhillips avanzaron 15.04% y se vendieron en 120.48 dólares y las de Exxon Mobil subieron 13.39% a 155.44 dólares.

A esta lisa le sigue la petrolera PetroChina, la mayor compañía de petróleo y gas de China, que ganaron 23.52%, la noruega Equinor avanzó 21.43% y los de la británica, BP con 18.23 por ciento.

Tambien la española Repsol subió 18.84%, la holandesa Shell reportó un incremento de 17.22%, la empresa petrolera más grande de Brasil, Petrobras, avanzsó 15.69% y la francesa TotalEnergies tuvo un incremento de 14.16 por ciento.