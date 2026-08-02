OPEP+ aumentará su producción de crudo en septiembre

La OPEP+ aprobó el domingo un aumento de la cuota de producción de petróleo de unos 188,000 barriles al día a partir de septiembre, informó el grupo de productores, en una medida que completa la retirada de una ronda de recortes voluntarios de producción.

Debido a las interrupciones en las exportaciones procedentes del golfo Pérsico, Rusia y Kazajistán, provocadas por los conflictos en Irán y Ucrania, las sucesivas subidas mensuales de la OPEP+ durante la mayor parte de este año se han quedado en gran medida en el papel, con escaso impacto en el mercado.

El aumento de septiembre acordado por los miembros principales de la OPEP+ —Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán— pone fin a la retirada gradual de un recorte de suministro de 1.65 millones de barriles diarios acordado originalmente en 2023, cuando el grupo aún contaba con los Emiratos Árabes Unidos, que abandonaron la OPEP en mayo.

Aunque fuentes de la OPEP+ afirmaron antes de la reunión que el grupo probablemente suspendería los aumentos de producción para el cuarto trimestre, su comunicado no hizo referencia alguna a lo que podría acordarse para los últimos tres meses de 2026.

Una pausa sigue siendo una opción viable, según Jorge León, analista de Rystad. “La OPEP+ ha terminado de revertir sus recortes voluntarios. El próximo reto es gestionar el excedente que podría surgir a medida que se normalicen los flujos de exportación”, señaló.