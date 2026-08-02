Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 tras casi 5 meses de contingencia en Las Choapas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se concretó, tras casi cinco meses de contingencia, el cierre del Pozo Krem-1, en Las Choapas, Veracruz.

Detalló que tras realizar trabajos técnicos especializados y el despliegue de equipos de control, el pozo Krem-1 “ya no presenta flujo en superficie”.

“Con ello, concluye la etapa principal de atención a la contingencia en la zona del pozo y se dará continuidad, en las zonas aledañas, al programa integral de saneamiento ambiental y de compensación y reparación de daños específicos, en coordinación con las autoridades correspondientes y en diálogo permanente con las comunidades, como se ha realizado hasta ahora”, refirió.

Cabe recordar que la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de Norteamérica anunció el 18 de junio pasado que analizará una denuncia en la que se alegaba que el Gobierno de México no había hecho cumplir la legislación medioambiental tras la contaminación por hidrocarburos provocada por un incidente en un pozo petrolífero de Las Choapas, en el estado Veracruz.

No obstante, la CCA indicó que la denuncia se habría presentado por primera vez el 9 de junio, en el que detalló que ocurrió un incidente a principios de marzo, el cual provocó la pérdida de control operativo en el pozo exploratorio Krem 1EXP de Pemex.

De acuerdo con la comisión ambiental, la queja refirió que se produjo una emisión de gas desde el pozo, y el vertido de residuos relacionados estaba contaminando las vías fluviales, generando lluvia ácida, dañando los cultivos y el ganado, y exponiendo a las comunidades cercanas a riesgos medioambientales y para la salud.

A casi cinco meses de que ocurriera el incidente, Pemex concretó el cierre del Pozo Krem-1.

Por ello anunció que avanza en el proyecto de construcción de la Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y el equipamiento de las unidades de salud de los ejidos El Remolino y Linda Vista.

Sostuvo que mantendrá el despliegue de servicios médicos y odontológicos a través de sus Unidades Médicas Móviles, brindando atención de manera ininterrumpida a más de 45 comunidades.

Entrega de mobiliario escolar nuevo para fortalecer el equipamiento de las escuelas de Las Choapas.Foto EE: Cortesía

En apoyo a la educación, Pemex hizo entrega de mobiliario escolar nuevo para fortalecer el equipamiento de las escuelas de Las Choapas.

En materia de infraestructura, concluirá en breve la ingeniería del proyecto de pavimentación con asfalto en caliente de 26 kilómetros, del camino que comunica a los ejidos Río Playas y El Remolino.

Entrega de 1,000 toneladas de concreto para el mejoramiento de caminos rurales.Foto EE: Cortesía

De forma paralela, se han entregado al municipio de Las Choapas 1,000 toneladas de concreto para el mejoramiento de caminos rurales, así como una unidad de desazolve tipo Vactor y una pipa de 10,000 litros, y se realizó donación de combustible para la operatividad local.

El Programa de Atención de Afectaciones continúa con las brigadas en campo para la integración de expedientes y el mapeo de daños por zonas, con el fin de brindar una respuesta ordenada a cada caso.

Con estas acciones, Pemex busca refrendar su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con las autoridades y las comunidades para garantizar la seguridad de la población y la protección del medio ambiente.