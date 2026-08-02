CMR eleva sus ventas en el II Trim.

CMR, operadora de restaurantes y cafeterías en México, registró en el segundo trimestre un avance en sus ventas, en medio de un comportamiento del consumo que calificó como “prudente”.

Las ventas a mismas tiendas avanzaron 7.8% en comparación con el mismo periodo del año previo, mientras que las ventas netas subieron 4.6%, de acuerdo con su reporte trimestral.

Durante el periodo impulsó iniciativas comerciales como el relanzamiento de la plataforma de pizzas de Olive Garden, la campaña de enchiladas de Wings y el 2x1 en rollos de Sushi Itto –una promoción que representó 17% de las ventas en tiendas de ese formato.

CMR detalló que actualmente está enfocada en maximizar el valor de sus restaurantes antes de retomar su expansión.

Amazon.com fue demandada el viernes por unos consumidores que acusaban a la empresa de presentar de forma engañosa los beneficios medioambientales de los productos del mar que se venden en su plataforma, una práctica conocida como "greenwashing".

En una demanda colectiva presentada ante el tribunal federal de Seattle, los consumidores afirmaron que las etiquetas que contenían expresiones como "sin peligro para los delfines", "de origen responsable", "sostenible", "captura silvestre" y "productos del mar sostenibles con certificación MSC" les indujeron a creer erróneamente que el abastecimiento de productos del mar de Amazon causaba un daño mínimo a los océanos y al medio ambiente.

General Motors (GM), la mayor empresa automotriz de Estados Unidos, planea lanzar su propio sistema de inteligencia artificial para vehículos a finales de este año, de acuerdo con un reporte de la cadena estadounidense CNBC.

La armadora espera que su nuevo asistente de IA esté más integrado con el vehículo que el asistente de IA Gemini de Google, lanzado recientemente por la compañía.

Las acciones de General Motors ganaron 0.5% dentro del mercado estadounidense New York Stock Exchange al operar en 88.86 dólares por título el viernes, en una sesión de ganancias en los índices de Wall Street.

Se dio a conocer la fusión entre Hogan Lovells y Cadwalader, Wickersham & Taft que engloba a una de las firmas legales más reconocidas del mundo con el despacho de mayor antigüedad de Wall Street, apreciado por su liderazgo histórico en el desarrollo de instrumentos financieros que continúan utilizándose en los mercados internacionales.

Derivado de esta asociación, se amplían las capacidades de la firma en mercados de financiamiento, capitales, fusiones y adquisiciones, además de banca, propiedad intelectual, arbitraje internacional, infraestructura, litigio, comercio internacional, energía, bienes raíces y regulación para industrias altamente especializadas.

Desde nuestro país, la firma asesora a varias de las principales empresas e instituciones financieras del mundo en sectores que van desde energía, servicios financieros, tecnología, e infraestructura, pasando por bienes raíces hasta el sector de ciencias de la vida.

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