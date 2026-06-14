Japón mantiene invicto de Asia en el Mundial 2026

El continente asiático se mantiene invicto en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, luego del empate que rescató Japón ante Países Bajos.

Desde el Dallas Stadium, ante 98% de aforo (69,285 asistentes), Japón supo reponerse en un par de ocasiones para cerrar el marcador en 2-2 contra Países Bajos, dejando sensaciones positivas de su lado y negativas del contrario.

“Si bien conseguir sólo un punto es un poco decepcionante, logramos un resultado gracias al esfuerzo colectivo. Defendimos con paciencia y luego intentamos ser más agresivos en ataque. Los jugadores ejecutaron a la perfección lo que habíamos planeado y preparado”, destacó Hajime Moriyasu, seleccionador de Japón.

En los primeros cuatro días de actividades de la Copa del Mundo, ya participaron cuatro de nueve selecciones asiáticas.

Corea del Sur fue la primera, remontando a Chequia (en Guadalajara) para quedarse con victoria de 2-1 en el Grupo A.

Luego fue el turno de Qatar, que rescató el empate 1-1 ante Suiza con un remate de Miro Muheim al minuto 90+4 dentro del Grupo B.

Después vino la victoria de Australia 2-0 sobre Turquía, lo que le permite compartir liderato en el Grupo D, momentáneamente, con uno de los coanfitriones del Mundial: Estados Unidos.

Pese a que Australia pertenece oficialmente al continente de Oceanía, desde 2006 compite en la Confederación Asiática de Futbol (AFC).

Y finalmente resalta el empate 2-2 entre Japón y Países Bajos. Los neerlandeses se adelantaron en dos ocasiones, primero, con un cabezazo del capitán Virgil Van Djik al minuto 50 y luego con un remate cruzado de Crysencio Summerville al 64’.

Pero Keito Nakamura respondió al 57’ y Daichi Kamada provocó una explosión de festejos en Dallas al 89’, aprovechando un doble remate en un tiro de esquina. Fue un empate con sabor a victoria para los japoneses por la calidad de su rival.

“Contra un equipo fuerte como Países Bajos, si vas perdiendo 1-0, fácilmente puedes terminar 2-0 o 3-0”, describió Kamada, además de poner el foco desde ya en el próximo partido.

“El hecho de que hayamos remontado y logrado un empate demuestra el carácter de este equipo. Tuvimos un decepcionante segundo partido en el último Mundial (contra Costa Rica), así que esta vez queremos conseguir los tres puntos y asegurar la clasificación”.

Esta es la octava participación de Japón en una Copa del Mundo. Todas han sido de manera consecutiva desde 1998 y su máximo alcance han sido los octavos de final en 2002, 2010, 2018 y 2022.

En Norteamérica 2026, Japón comparte grupo con Países Bajos, Túnez y Suecia. Los enfrentará en ese orden cronológico en busca de un pase a ronda de eliminación directa, que en esta ocasión empezará a correr en dieciseisavos de final.

Kamada y el resto de sus compañeros esperan derrotar a Túnez para asegurar el pase a la siguiente ronda. Dicho partido será el 20 de junio en México, en el estadio Monterrey.

Resto de selecciones asiáticas

Falta que cinco selecciones puedan mantener el invicto de Asia en este Mundial: Irán, Irak, Jordania, Arabia Saudita y Uzbekistán.

Este lunes 15 de junio, en el quinto día de actividades, será el turno de Arabia Saudita y de Irán, enfrentando a Uruguay y Nueva Zelanda, respectivamente.

Para el martes será el turno de Irak contra Noruega y de Jordania ante Austria, mientras que el miércoles debutará la última, Uzbekistán, contra Colombia. Dicho partido se celebrará en el estadio Ciudad de México, que fue sede de la inauguración.

El equipo asiático que tuvo una mejor participación en la historia de las Copas del Mundo fue Corea del Sur, que alcanzó el cuarto lugar en 2002, cuando fue coanfitrión junto a Japón.