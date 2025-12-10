Mastercard y el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos lanzan proyecto para promover experiencias sostenibles

Mastercard y el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) presentaron los resultados de Viajeros Creando, Los Cabos, un proyecto piloto que integra la creación artística, la comercialización digital y el impacto ambiental medible con la promoción turística.

Alonso Vera, quien tiene 12 años colaborando con Mastercard en el diseño de experiencias planteó a Mastercard la necesidad de “vincularnos con las comunidades”, mientras se promovían productos nuevos para sus tarjetahabientes,

Mastercard aportó su plataforma global Priceless México, su infraestructura de pagos y su capacidad para digitalizar a los pequeños proveedores locales, Viajeros Creando, por otro lado, aportó la curaduría artística y la generación de contenido narrativo de alto impacto, explicó Vera durante el lanzamiento de la campaña.

El resultado fue la creación de un micrositio exclusivo dentro de Priceless, que tiene alcance internacional donde experiencias como la liberación de tortugas con la asociación Azul Marino pueden reservarse directamente, explicó Alix Mahieux, Directora de Marketing de Mastercard México,

Este tipo de escalabilidad requiere condiciones específicas, dijo Vera “eventualmente tocar los destinos que estén más preparados para este tipo de segmento, porque en nuestro país, es como un rompecabezas”, la expansión será un proceso a largo plazo que dependerá del diálogo con “los destinos, con los representantes, las autoridades, con los estados más sensibilizados, más visionarios”.

La visión es convertir el proyecto de Los Cabos en un caso de éxito que sirva de “precedente para poder replicar este mismo modelo” en otras entidades, al identificar socios locales gobiernos estatales, iniciativa privada y comunidades, que compartan el compromiso con un turismo de experiencias auténticas, de alto valor y con un impacto positivo y medible en la conservación sociocultural y medioambiental.

Resultados iniciales

La campaña digital superó los 6 millones de vistas y las primeras reservas generadas ya están financiando tres meses adicionales de operación para el campamento tortuguero Azul Marino, esto valida el “círculo virtuoso de la promoción, la venta dura y la conservación” que Alonso Vera mencionó.

Esta alianza “representa el inicio de un camino a largo plazo donde buscamos ampliar nuestra oferta de experiencias, ampliar los destinos y fortalecer la digitalización en las pequeñas y medianas empresas de México” añadió Mahieux.

La colaboración entre la capacidad de alcance global de una multinacional y el conocimiento profundo de un proyecto local como Viajeros Creando se perfila así como un esquema para promover un turismo más consciente, distribuido y regenerativo en México, comenzando por los destinos que estén listos para abrazar este nuevo modelo, concluyó el director creativo.