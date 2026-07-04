Querétaro emite declaratoria de emergencia por temporada de lluvias

Querétaro, Qro. Ante el pronóstico de que la precipitación pluvial persista en el tercer trimestre del año, con los cuerpos de agua a 41% de almacenamiento promedio y algunos que superan 90%, el gobierno estatal de Querétaro emitió una declaratoria de emergencia a causa de la temporada de lluvias y ciclones tropicales del 2026.

El documento precisa que los efectos de dicha temporada pueden representar un riesgo o causar daños para la seguridad, integridad y salud física y psicológica de la población.

Las consideraciones plantean que la precipitación acumulada en el 2025 fue superior a los últimos seis años y se pronostica que aumente la saturación hídrica en las cuencas.

“Lo cual hace que el agua que llegue a precipitar en la superficie, genere vías de escurrimientos que corran sobre los cauces sin ningún tipo de permeabilidad a velocidades superiores a las habituales, lo que genera riesgos graves para la población asentada en la entidad, sus bienes y su entorno”.

De acuerdo con la misiva, en mayo de este año la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) hizo un diagnóstico de la situación de emergencia provocada por la temporada, a efecto de que se emitiera la declaratoria.

En tanto, se pronostica que, para el tercer trimestre del año, la lluvia “será importante”; hasta ahora ha generado un promedio real de más de 95 millones de metros cúbicos en las principales presas, “considerándose una situación de emergencia que debe atenderse por los tres órdenes de gobierno a fin de minimizar los riesgos a la población”.

Al 21 de mayo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que los cuerpos de agua de la entidad estaban a 41% de almacenamiento; pero algunos registraban niveles superiores a 90%, en Colón, San Juan del Río y Jalpan de Serra; y uno, localizado en la capital, al 100 por ciento.

En este contexto, la declaratoria advierte que existe riesgo potencial para la población, sus bienes, la infraestructura pública y el medio ambiente en los 18 municipios, a causa de posibles inundaciones, deslaves, desbordamientos, encharcamientos y otros fenómenos asociados a precipitaciones extraordinarias. Por ello, destaca la necesidad de adoptar medidas preventivas y de coordinación institucional para mitigar las afectaciones.

La declaratoria instruye a la CEPCQ a realizar acciones como campañas de difusión masiva para prevenir riesgos; mantenimiento y vaciado de los cuerpos de agua; gestionar la colaboración de los municipios; crear un diagnóstico de riesgos, mapas de intensidad de lluvias y estrategias preventivas de inundaciones, entre otras.

Recomienda a la población extremar precauciones; si hay un peligro inminente, desalojar el área inmediatamente y no tratar de salvar pertenencias; si hay fuertes lluvias, crecidas de ríos de acción rápida y vientos, dirigirse inmediatamente a las zonas seguras definidas por la autoridad (refugios temporales), etcétera.

También se ordena a las dependencias de la administración estatal a destinar los recursos humanos, materiales y económicos para atender las necesidades de la población; entregar ayudas sociales a los afectados, entre otras acciones.

La declaratoria - emitida por el gobernador Muaricio Kuri González y publicada en la edición del 3 de julio del diario La Sombra de Arteaga- estará vigente hasta que se regularice la situación provocada por la temporada de lluvias y ciclones tropicales.