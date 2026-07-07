Sector terciario de Querétaro reporta ventas de 175 millones de pesos por actividad mundialista

Querétaro, Qro. El sector terciario del estado acumula ventas por 175 millones de pesos, por el consumo y la actividad comercial que son impulsados por el Mundial de futbol.

Representa un avance de 87.5% respecto a los 200 millones de pesos que proyectan durante la justa deportiva que finaliza el 19 de julio, de acuerdo con proyecciones del presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti.

Si bien Querétaro no fue sede mundialista, el sector tiene la expectativa de que el consumo local aumente debido a la demanda de servicios de alimentos y bebidas, así como al turismo.

Aunque los primeros días de la justa deportiva no cubrieron las expectativas del sector, las condiciones mejoraron durante la participación de la Selección Mexicana.

“Va bien la derrama económica. Tristemente se nos fue nuestra selección, los mejores días ocurrieron cuando jugó México. Y, al día de hoy, con tres semanas del Mundial va una derrama de 175 millones de pesos en el estado. Estamos cumpliendo más o menos la expectativa,”, expresó.

Hasta ahora, el resultado ha sido positivo, sin embargo, el dirigente comercial reconoció que la temporada de lluvias les ha jugado en contra.

Los giros más beneficiados son los bares y restaurantes que en los mejores días llegaron a 100% de ocupación, cuando México disputó partidos; en promedio, oscila entre 40 y 60 por ciento. Los establecimientos reportan un gasto promedio de 380 pesos por persona.

Piden información ante próximas obras

Debido a las obras por el tren Ciudad de México-Querétaro, que se realizarán del 13 de julio al 30 de agosto en la capital, el presidente de la Cámara de Comercio hizo un llamado a las autoridades para que informen al sector detalles del proyecto y, en consecuencia, establecer estrategias para el manejo de la proveeduría y para recibir a sus clientes.

Las obras intervendrán el boulevard Bernardo Quintan que es una de las principales vialidades de la ciudad y donde radican de 70 a 80 socios, entre restaurantes, mueblerías, bancos y tiendas de conveniencia.

De acuerdo con el dirigente, hasta el momento no les han informado aspectos del operativo vial para mitigar el tráfico.

“Estamos en comunicación con los socios de la zona. Y hago un llamado a que las autoridades nos inviten a las mesas de trabajo, porque al día de hoy no nos han hablado ni tomado en cuenta, es con gobierno federal. (…) La obra no se puede parar, pero necesitamos saber exactamente las fechas, los horarios, para que nuestros socios se puedan prevenir con sus clientes”, manifestó.

En otro tema, el empresario declaró que entre 70 y 80 socios se han visto afectados por cortes de energía; provocando daños en equipamiento, las reparaciones les generaron gastos desde 2,000 hasta 100,00 pesos; agregó que han tenido acercamiento con los representantes de la CFE en la entidad, quienes mostraron apertura para abordar el tema.