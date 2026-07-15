Parquímetros en zonas gastronómicas ayuda a democratizar uso de calles: Canirac Puebla

Puebla, Pue. La instalación de parquímetros en las zonas gastronómicas permite democratizar el uso del espacio público y evitar que personas ajenas a negocios aparten lugares con fines de lucro, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Juan José Sánchez Martínez.

Reconoció que se generó un orden respecto a los espacios para estacionarse y, con ello, acabar con los grupos de informales que cobraban lo que querían.

Comentó que las protestas contra parquímetros que hubo en su momento no estuvieron justificadas, debido a que se apropiaron de las calles para sus clientes, pese a que deben ofrecer el servicio de estacionamiento.

Consideró injusto que a los restaurantes se haya obligado a respetar el espacio público con los parquímetros y los vendedores ambulantes se apropien de algunos, incluso en la zona centro.

“Al principio, hubo negativa de la iniciativa privada por los parquímetros, ahora ven el beneficio de que se democratice el espacio para estacionarse donde operan”, expuso.

Baja robo de autopartes, aseguran

Asimismo, dijo que en las zonas gastronómicas, donde operan, también ayudó a que los robos de autopartes bajaran.

Sánchez Martínez consideró que ahora los establecimientos del sector están convencidos del efecto positivo de los parquímetros, los cuales deben aplicar en otras zonas de la ciudad.

Indicó que el sector establecido no debe poner resistencia a los parquímetros, ya que cumplen con la función de que todos puedan hacer uso por un tiempo determinado y no estar todo el día.

Comentó que también los restaurantes deben tener áreas de estacionamiento para sus clientes y dejar de contratar servicios de Valet parking, los cuales llevan los automóviles a calles alejadas sin garantías de seguridad.

Ante ello, exhortó a sus socios que no hagan uso de esas empresas porque en caso de un robo tampoco se hacen responsables y quien queda mal es el establecimiento y no la proveedora del servicio.