Gobierno renovó seguro catastrófico por 10,400 millones de pesos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que renovó el seguro para catástrofes para el periodo 2026-2027, por una suma asegurada de 10,400 millones de pesos con Agroasemex.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora indicó que el instrumento duplicó su suma asegurada para este periodo, con lo que amplia la capacidad del estado para proteger el patrimonio público y atender a la población que se vea afectada por fenómenos naturales, tales como sismos, lluvias, e inundaciones.

La cobertura de este seguro abarcará todo el territorio nacional en caso de sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta.

Dicha cobertura entró en vigor el pasado 5 de junio y terminará el 5 de mayo del 2027.

El instrumento contratado se integra de dos componentes: un Fondo de Administración de Pérdidas por 400 millones de pesos y un seguro paramétrico de 10,000 millones de pesos para poder garantizar una respuesta financiera oportuna ante las catástrofes que sucedan.

"Este Seguro se suma a una estrategia de gestión de riesgos que el Gobierno de México ha impulsado para proteger el patrimonio público federal que incluye los Seguros Patrimoniales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el Bono para Catástrofes, complementando los recursos presupuestales del Ramo 23 destinados a proteger a la población y atender los efectos de fenómenos naturales", indicó la Secretaría de Hacienda.

Bono hasta el 2028

Además del seguro para catástrofes, el gobierno mexicano cuenta con un bono para catástrofes vigente hasta el 2028, que también tiene el propósito de mitigar el impacto financiero de desastres naturales.

La protección de este bono es por 595 millones de dólares a través de cuatro clases de bonos emitidos a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Los bonos son los siguientes:

Clase A – Terremotos de baja frecuencia (suma asegurada de 225 millones de dólares)

Clase B - Terremotos de alta frecuencia (suma asegurada de 70 millones de dólares)

Clase C - Huracanes del Atlántico (suma asegurada de 125 millones de dólares)