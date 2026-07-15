Veracruz liquida deuda bursátil de 199 municipios

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció la extinción total de la deuda bursátil de los 199 municipios de la entidad, tras concluir la liquidación del esquema financiero contratado en el 2008, con lo que quedaron liberadas sus participaciones federales.

La mandataria explicó que la recuperación de 1,085 millones de pesos localizados en cuentas del fideicomiso permitió saldar por completo la deuda, por lo que los municipios no tendrán que realizar aportaciones adicionales. Para concretar la liquidación, el gobierno estatal aportó además cerca de 500 millones de pesos.

El secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández, detalló que la bursatilización fue contratada por 1,208 millones de pesos; sin embargo, debido a que la deuda estaba indexada a UDIS (Unidades de Inversión), contemplaba sobretasas de interés superiores al mercado y un esquema de retención de participaciones, los municipios habían pagado ya 2,573 millones de pesos y, de mantenerse vigente, aún tendrían que cubrir 2,266 millones de pesos hasta el 2036.

Como parte de la revisión del mecanismo financiero, el gobierno estatal identificó tres cuentas —de participaciones, soporte y fondo de reserva— que concentraban 1,085 millones de pesos que no habían sido transparentados a los municipios ni al propio estado.

Reyes Hernández añadió que la liquidación total de la deuda, concretada el 14 de julio del 2026, contribuirá a mejorar la posición financiera y las calificaciones crediticias de los municipios, al eliminar un pasivo que comprometía sus ingresos futuros.

El proceso se desarrolló entre junio del 2025 y julio del 2026 e incluyó negociaciones con instituciones financieras, el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el respaldo de los ayuntamientos para concretar el cierre legal y administrativo del fideicomiso.