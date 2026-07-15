Nuevo León lidera anuncios de inversión con 5,582 millones de dólares

Nuevo León obtuvo el primer lugar nacional en anuncios públicos de inversión, con 5,582 millones de dólares durante el primer semestre del 2026, de acuerdo con la Secretaría de Economía federal.

La dependencia informó que la entidad concentró el 12% de los 46,964 millones de dólares anunciados a nivel nacional en ese periodo, con lo que superó a Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo y Estado de México.

Los proyectos dados a conocer para la entidad contemplan además la generación de 6,120 nuevos empleos en sectores como manufactura avanzada, electromovilidad, tecnología, logística, energía e innovación.

En un comunicado, el gobierno estatal señaló que estos resultados reflejan el trabajo conjunto entre la administración estatal, la Federación, el sector empresarial, las universidades y organismos especializados para fortalecer las condiciones de competitividad y atraer nuevas inversiones.