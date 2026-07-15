Jalisco abre convocatoria para premiar emprendimientos

Guadalajara, Jal. Para fortalecer el ecosistema emprendedor y acelerar el crecimiento de empresas con potencial de innovación, las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco) y la de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), abrieron la convocatoria del Premio Jalisco al Emprendimiento 2026, que en esta quinta edición entregará apoyos económicos de hasta 190,000 pesos a proyectos empresariales con impacto en el estado.

“Reconocer a las y los emprendedores pone visibilidad en este esfuerzo que hacen jóvenes, que hacen las personas por empezar sus propios negocios, por resolver problemas de manera innovadora, por agregar valor y creo que eso es digno de reconocerse y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí”, expresó la titular de SEDECO, Cindy Blanco.

En esta edición, se premiarán iniciativas que destaquen por su innovación, escalabilidad, sostenibilidad y capacidad para generar empleo y valor económico, subrayó la funcionaria.

Por su parte, la secretaria de Innovación, Fanny Guadalupe Valdivia, afirmó que Jalisco mantiene una estrategia de largo plazo para fortalecer el emprendimiento y destacó que la entidad cuenta con una legislación específica para impulsar este sector.

"Con su testimonio, con toda esta experiencia que se va desarrollando, ponerla de manera visible ante la sociedad jalisciense y ante el país nos hace inspirar a otros jóvenes, y seguir creciendo en ese sueño y en esa agenda de ser Jalisco, el Jalisco de las oportunidades”, refirió la titular de SICyT.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 16 de agosto y está dirigida a emprendedores, empresas y organizaciones con operaciones e impacto comprobable en el desarrollo económico de Jalisco.

El premio contempla cuatro categorías: Emprendimiento de Alto Impacto, para empresas con alto potencial de crecimiento; Emprendimiento Tradicional, dirigido a negocios consolidados que han evolucionado mediante procesos de transformación; Emprendedora Destacada, enfocada en reconocer el liderazgo femenino en los negocios; y Emprendimiento Promesa, para proyectos emergentes con potencial de escalamiento.

Los ganadores de las tres primeras categorías recibirán un incentivo económico de 190,000 pesos, mientras que la categoría Emprendimiento Promesa obtendrá 110,000 pesos.

Además del apoyo económico, los proyectos seleccionados accederán a mentorías especializadas, vinculación con la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi), difusión institucional y participación preferente en programas de capacitación y eventos nacionales e internacionales impulsados por el gobierno estatal y aliados del ecosistema empresarial.

Las postulaciones serán evaluadas por especialistas mediante un proceso que considera variables como innovación, desempeño, sostenibilidad, impacto económico, escalabilidad y espíritu emprendedor, antes de ser ratificadas por el Consejo Estatal para el Fomento al Emprendimiento.

Como parte de esta edición también se entregará el Galardón a la Inspiración e Impulso al Ecosistema Emprendedor, reconocimiento dirigido a personas e instituciones cuya trayectoria haya contribuido al desarrollo económico, social y ambiental de Jalisco.