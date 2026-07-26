Jalisco crece 107% en exportaciones

Jalisco registró 17,377.5 millones de dólares en exportaciones durante el primer trimestre del 2026, cifra que representó un crecimiento anual de 107% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó el gobierno estatal.

El crecimiento de la entidad fue seis veces superior al promedio nacional, al tiempo que se posicionó como el segundo estado del país con mayor valor de exportaciones y como el principal exportador no fronterizo durante el periodo.

La fabricación de componentes de computación, comunicación y otros equipos electrónicos concentró 13,727.3 millones de dólares, equivalente a 79% del total exportado. A este dinamismo se sumó el avance anual de industrias como bebidas, maquinaria y equipo, plástico y hule, además del sector primario.

Como parte de la estrategia para fortalecer la competitividad exportadora, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) mantiene vigente la convocatoria al Galardón a la Exportación al Estilo Jalisco 2026, reconocimiento dirigido a empresas, instituciones y organizaciones que contribuyen al crecimiento y diversificación del comercio exterior estatal.

La convocatoria contempla ocho categorías: micro y pequeña industria, mediana industria, grande industria, manufactura, maquiladoras o servicios de exportación (IMMEX), instituciones educativas afines a la exportación, exportadoras de servicios y comercializadoras.

Además de reconocer las mejores prácticas en comercio exterior, la distinción busca que las organizaciones fortalezcan sus procesos, identifiquen áreas de mejora y consoliden su competitividad internacional. Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 15 de agosto.