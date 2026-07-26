Netanyahu llama "estafador" al exfiscal de la CPI que impulsó su orden de detención

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, arremetió el domingo contra Karim Khan, el destituido fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), y confirmó que asistirá a la Asamblea General de la ONU pese a la oposición del alcalde de Nueva York.

Consultado en el canal estadounidense Fox News sobre las órdenes de arresto de la CPI que pesan sobre él desde 2024, Netanyahu afirmó que Khan, que las había impulsado, buscaba así desviar la atención de sus propios presuntos delitos.

"Perdió su trabajo porque fue destituido por una amplia mayoría de naciones que sabían que era un estafador", dijo.

El viernes, 82 de los 125 miembros de la CPI votaron a favor de destituir a Khan por "conducta indebida grave".

El jurista británico de 56 años había sido suspendido en junio por un órgano de la CPI por las denuncias de agresión sexual de una integrante de su equipo, acusaciones que él niega.

La CPI, con sede en La Haya, emitió en 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza en el marco de la ofensiva israelí llevada a cabo en represalia por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Sobre esta base, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llamó a las autoridades estadounidenses a detener a Netanyahu si acudía a la cita anual de la ONU en septiembre, aunque reconoció esta semana que no tenía tal autoridad.

La destitución de Khan demuestra que Mamdani basaba su iniciativa en "cargos falsos", afirmó Netanyahu, que también acusó al alcalde, que es musulmán, de "fomentar el odio" contra los judíos.

Netanyahu dijo que tiene intención de asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Pienso ir y decir la verdad, hablar en nombre de Israel y de la alianza israelo-estadounidense desde la tribuna de las Naciones Unidas", declaró.