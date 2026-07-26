Tadej Pogačar: “He corrido siete Tours y siempre he terminado en el podio”

Para escribir un cuento de hadas, habrá que llamar a Tadej Pogačar, porque él mismo observa su quinto título y maillot amarillo como eso.

Tras la 21 y última etapa del domingo en París, ‘Pogi’ terminó con una ventaja de 6 minutos y 26 segundos sobre el ciclista belga Remco Evenepoel en la clasificación general. Luego, tras quitarse el casco en el podio para escuchar el himno nacional de Eslovenia, pronunció su discurso, advirtiendo que no podría hacerlo en francés. Tomó el micrófono y dijo: “bon soir” antes de añadir en inglés que simplemente se dejaría llevar por el momento.

“Me he quedado sin palabras. Es un día increíble, se ha vivido un ambiente increíble. Ya he corrido siete Tours y siempre he terminado en el podio. Podría parecer un cuento de hadas; para mí también es increíble”, dijo Pogacar.

"Gracias a todos los aficionados, a toda Francia, que acoge esta gran carrera, y gracias a mis rivales por ofrecer un gran espectáculo; hemos luchado mucho durante estas últimas tres semanas", continuó.

Isaac Del Toro, su compañero de equipo y debutante en el Tour—, terminó tercero a 9:42 de Pogacar, quien sonrió y levantó la mano para señalar sus victorias. Sus compañeros se reunieron entonces con él mientras posaban con orgullo en los Campos Elíseos.

Victorias Destacadas de la Temporada 2026

Tour de Francia (Clasificación General): Se coronó campeón por quinta vez en su carrera (tras ganar también en 2020, 2021, 2024 y 2025), igualando el récord histórico de cinco títulos de Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

Etapas del Tour de Francia: Logró un total de 5 victorias parciales de etapa en la edición de 2026, incluyendo una exhibición memorable en el Alpe d'Huez donde batió el récord de ascenso.

Milán-San Remo: Ganó este prestigioso monumento por primera vez en su carrera portando el maillot arcoíris de campeón del mundo, un hito que no se lograba desde 1983.

Tour de Suiza: Conquistó la carrera por etapas de una semana con ataques en solitario y victoria en la contrarreloj.