Jalisco se consolida como el segundo mayor exportador

Al inicio del presente año, Jalisco se consolidó como el segundo mayor exportador del país, dejando atrás a entidades fronterizas que en las últimas décadas dominaron el comercio exterior de México.

Según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chihuahua se ubicó en primer lugar nacional al exportar 35,986 millones de dólares en los primeros tres meses del 2026, monto que significó un alza de 69.0% anual.

En la última década, solamente en el tercer trimestre del 2023 “perdió” la cima contra Coahuila. La principal fortaleza de Chihuahua fue la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, que concentró 72.4% de las ventas totales al exterior del estado; este sector obtuvo un crecimiento anual de 119.0 por ciento.

Sin embargo, la gran “sorpresa” fue Jalisco, que por segundo trimestre consecutivo fue la segunda entidad del país que más exportó, con 17,377 millones de dólares, cifra que dio un aumento de 106.6% anual. Al menos desde el 2007, cuando inicia la base estadística del Inegi, no gozaba de esta posición.

Sobresale que Jalisco se colocó por arriba de estados fronterizos como Coahuila, Nuevo León y Baja California, que por su ubicación que privilegia el comercio con Estados Unidos, aventajan al resto del territorio nacional.

“Nos da mucho gusto ver que nuestro estado se mantuvo en la misma tendencia que al cierre del 2025; es decir, como segundo estado de todo el país más dinámico en exportaciones. Es un orgullo tener el segundo lugar y ser el primero como estado no fronterizo”, dijo Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco.

Al igual que en Chihuahua, la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, fue el más importante en las exportaciones jaliscienses, ya que aportó 79.0% del total, mostrando un ascenso anual de 184.5 por ciento.

“El grueso de nuestras exportaciones como entidad, están concentradas en el sector electrónico, en componentes, y esto está muy alineado a la visión que desde el inicio de la administración pusimos, que es buscar que en Jalisco se pueda captar parte de la oportunidad de la inversión global que se está haciendo en inteligencia artificial. Este sector está generando una cantidad importante de empleos y, sobre todo, empleos que tienen que ver con ingenierías, con manufactura avanzada”, añadió la funcionaria estatal.

“Por otro lado, nos dio gusto ver que otro de los sectores que creció fue el de bebidas y tabaco; tuvo un crecimiento de 17% anual y es importante comentar que desde la Sedeco estamos próximos a lanzar distintas estrategias y programas para no soltar nuestros otros sectores exportadores que son igual de importantes”, ahondó en entrevista.

Más pilares

Detrás de Chihuahua y Jalisco estuvieron Coahuila (14,889 millones de dólares en exportaciones), Nuevo León (14,538 millones), Baja California (12,947 millones), Guanajuato (10,021 millones), Tamaulipas (7,700 millones) y Sonora (6,649 millones).

Mientras los menores montos se observaron en Quintana Roo (14 millones), Baja California Sur (68 millones), Nayarit (93 millones), Oaxaca (312 millones) y Chiapas (334 millones).

Respecto al primer trimestre del año pasado, 17 de las 32 entidades mostraron avances, destacando con las variaciones más altas Quintana Roo (764.7%), Guerrero (106.8%) y Jalisco (106.6%); las caídas más pronunciadas fueron en Morelos (-37.0%), Campeche (-35.1%), Tabasco (-28.7%) y Baja California Sur (-21.9 por ciento).

Las exportaciones fueron impulsadas por las manufacturas distintas al sector automotriz, en particular equipo de cómputo