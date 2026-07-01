Mercosur apunta a acuerdos con otros países

Los presidentes del Mercosur reafirmaron en su reunión semestral en Paraguay su intención de fortalecer sus relaciones con otros países, especialmente con Asia, mediante el lanzamiento de negociaciones con Japón, mientras siguen debatiendo el reparto de cuotas de exportación de su acuerdo reciente con la Unión Europea.

En el encuentro celebrado en las afueras de Asunción, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dijo que el bloque está avanzando en sus diálogos con Canadá, India y Vietnam y anunció el inicio de las conversaciones para una asociación económica con Japón, mientras su colega Santiago Peña destacó el acercamiento con Emiratos Árabes Unidos. "Próximamente, queremos hacer lo mismo con China y seguir acercándonos a los mercados más dinámicos del planeta", señaló Lula.

En un escenario global marcado por las tensiones comerciales y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, los pactos del Mercosur con otros actores, incluida la histórica entrada en vigencia del acuerdo con la Unión Europea en mayo pasado, han sido considerados determinantes como un escudo estratégico.

El mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, quien asumirá la presidencia del bloque por los próximos seis meses, dijo que su prioridad será avanzar con esa agenda. "Seguiremos impulsando la inserción internacional (...) con Canadá, con Emiratos Árabes Unidos y avanzaremos, creo que en muy pocos meses, hacia un encuentro cada vez más firme con Japón", dijo Orsi.

El acuerdo con Japón crearía una zona de libre comercio de unos 400 millones de personas con un PIB combinado de 7 billones de dólares. El bloque ya había celebrado dos reuniones con funcionarios japoneses en enero y marzo, según un comunicado conjunto. Pero además de su relación con otros, los países del grupo también debaten algunos temas domésticos espinosos, como las cuotas de exportación del acuerdo comercial con la Unión Europea.