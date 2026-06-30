Crédito de la banca comercial mostró ligera recuperación en mayo

En mayo, el crédito vigente de la banca comercial al sector privado mostró una ligera recuperación respecto a abril, aunque su crecimiento permanece estancado como lo ha estado en lo que va del 2026.

De acuerdo con los Agregados Monetarios y Actividad Financiera dados a conocer este martes por el Banco de México (Banxico), en mayo la cartera vigente total creció 1.7% en su comparación real anual, cuando en abril el incremento fue de 1.5%. Con ello, el saldo superó 7.41 billones de pesos.

De acuerdo con especialistas, el menor crecimiento del crédito bancario en los últimos meses, obedece a un menor ritmo de la actividad económica y del empleo formal, entre otros factores.

Cabe recordar que desde el 2023 y hasta inicios del 2025, el crédito de la banca comercial al sector privado, registró crecimientos importantes, e incluso en algún momento llegó a tocar cifras de doble dígito. Sin embargo, desde la primera parte del año pasado empezó una desaceleración.

La ligera recuperación en el crédito bancario de mayo, se dio en los tres principales segmentos: consumo, vivienda y empresas, aunque éste último aún siguió con caída.

Así, el crédito al consumo creció 7.0% real anual en mayo, cuando en abril fue de 6.8 por ciento. El saldo de este portafolio superó 1.93 billones de pesos.

Al interior de esta cartera, el segmento de tarjetas de crédito aumentó 7.5%; el de créditos de nómina 5.2% y los personales 6.0 por ciento.

En tanto, los créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero (ABCD), mostraron un crecimiento en el periodo de 9.7%, siendo el principal componente el automotriz con un alza de 10.9 por ciento.

En tanto, el crédito bancario para vivienda creció 1.0% real anual en mayo, cuando en abril el alza fue de 0.5 por ciento. Aquí, el saldo superó los 1.51 billones de pesos.

Mientras que la cartera de crédito de la banca comercial a las empresas y personas físicas con actividad empresarial, registró un decremento real anual de 0.9%, cuando el mes inmediato anterior la caída en este segmento fue de 1.1 por ciento. El saldo de este portafolio superó los 3.79 billones de pesos, lo que lo mantiene como el de mayor monto.

Al interior, los segmentos que registraron las mayores caídas en el quinto mes del año fueron: minería con 41%; electricidad, agua y gas con 26.1%, e información en medios masivos con 25.2 por ciento.

Finalmente, el crédito de la banca comercial destinado a otros intermediarios financieros no bancarios creció 13.3% en el periodo (contra 11.6% de abril), para un saldo de 172,100 millones de pesos.

La Asociación de Bancos de México (ABM) espera, para este año, una recuperación económica moderada y que el crédito bancario mantenga su crecimiento.

La expectativa es de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.4% para el 2026.