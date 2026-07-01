Crisis humanitaria se agudiza en Venezuela tras los sismos

Caracas. La urgencia humanitaria se acentúa en Venezuela ante la falta de alimento y techo para decenas de miles en la calle tras el doble terremoto que dejó hasta ahora casi 2,000 muertos, aunque aún hay lugar para milagros como el rescate de un niño pequeño el martes.

La tensión aumenta en el estado de La Guaira, el más devastado, con una escasez de comida "generalizada" y servicios básicos que colapsaron, advirtió el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Es una batalla contra el tiempo. Un niño de tres años revivió la esperanza al ser rescatado por socorristas jordanos bajo los escombros de un edificación.

El número de fallecidos aumentó ayer a 1,943, según el balance oficial, mientras la ONU estima en unos 50,000 los desaparecidos tras los terremotos de magintud 7.2 y 7.5 del 24 de junio, de los más violentos registrados en Latinoamérica.

Aunque el gobierno elude referirse a los desparecidos, asegura que el día de los sismos había unas 30,000 personas en La Guaira, de las cuales 6,461 fueron rescatadas y más de 13,000 salieron por sus propios medios o ayudadas por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.

Las necesidades son de tal magnitud que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicitó a la comunidad internacional 50 millones de dólares para alimentar a unas 500,000 personas durante tres meses.

La Organización Mundial de la Salud advirtió de la "presión extrema" sobre los servicios sanitarios y el riesgo de enfermedades como sarampión, difteria y tos ferina.