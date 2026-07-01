EU no renovará el T-MEC... por ahora

El gobierno de Estados Unidos alargará este miércoles el proceso formal de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con la amenaza de nuevos aranceles y sin la apertura plena regional frente al desafío económico de China.

El proceso formal de la revisión comenzará así sin una reactivación automática de este acuerdo comercial, dado que se ha programado una tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos el próximo 20 de julio y aún quedan pendientes puntos de fricción, como los aranceles estadounidenses de la Sección 232 y posibles reglas con respecto al comercio con China.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036. Cada seis años se revisa. Si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva. Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años (contados a partir de la fecha en la que se acuerda la prórroga).

Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro período de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año durante la década pendiente.

En retrospectiva, a unos meses de esa revisión, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, inició en febrero de 2026 dos investigaciones en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre el exceso de capacidad industrial y la prohibición de las importaciones de bienes elaborados con trabajo forzoso, lo que podría resultar en aranceles adicionales a las importaciones procedentes de México y otras naciones.

“Veo difícil que, en una primera instancia, vayamos a estar excluidos de estas investigaciones. Los estadounidenses van a echar toda la carne al asador, y de este lado de lo que se trata es armar una defensa robusta para explicar por qué México no está incurriendo en prácticas desleales”, opinó Juan Dìaz Mazadiego, director del Observatorio de verificación y Vigilancia de Mercado (CVVM).

Díaz Mazadiego, quien se desempeñó como director general de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de México, consideró que Trump busca generar intencionalmente cierta incertidumbre para atraer inversiones a Estados Unidos.

“¿Con qué objetivo nos golpean? Con el objetivo de generar incertidumbre y que el inversionista diga: ‘Si me voy a México es más barato, sí; pero tengo la incertidumbre que puede que no me dejen pasar el producto o que me cobren un arancel alto’”.

Aunque Díaz Mazadiego ve difícil que Estados Unidos se reindustrialice, Trump “va a seguir alborotando el avispero”, porque es lo que mantiene el incentivo para que las empresas se vayan a su país, para compensar aspectos competitivos de México.

De acuerdo con anticipaciones del representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, Trump declarará que no prolongará automáticamente el T-MEC, por lo que comenzará el periodo de revisiones anuales.

Estados Unidos enfrenta una dura competencia de China en el comercio internacional de autos, paneles solares, baterías eléctricas, trenes y otros productos de tecnología avanzada.

Aunque China tiene una mayor competitividad en las cadenas de valor nacionales y regionales en la fabricación de estos productos, Estados Unidos ha impuesto aranceles a México y Canadá, sus dos principales socios comerciales y con quienes tiene su mayor interacción productiva.

Con todo, México se mantiene como primer socio de Estados Unidos en el comercio de mercancías, siendo su mayor proveedor externo y su principal destino de exportaciones.