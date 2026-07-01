Suiza: de socio comercial a potencia protectora

Con 80 años de relaciones diplomáticas, hito que precede al bicentenario de sus vínculos oficiales en 2027. El embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti, destaca que ambas naciones comparten una "genética diplomática" orientada a construir puentes y fomentar el diálogo bajo un orden internacional basado en reglas. Con 400 empresas activas y México consolidado como su principal socio comercial en Latinoamérica, esta alianza estratégica se refleja hoy en la confianza depositada en Suiza para actuar como "potencia protectora" de los intereses mexicanos ante Ecuador.

—¿Qué pilares sostienen la relación diplomática?

Más allá del intercambio comercial compartimos valores fundamentales. Colaboramos estrechamente en foros multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y el Consejo de Derechos Humanos. Buscamos fomentar un orden internacional basado en reglas y en el derecho, algo que hoy es más estratégico que nunca frente a quienes prefieren el derecho del más fuerte y no la fuerza del derecho.

—¿Cómo colaboran en la arena internacional?

Veo una cercanía absoluta. México, al igual que Suiza, es un país que construye puentes y fomenta el diálogo entre las partes. Tenemos una "genética diplomática" muy parecida: somos actores que buscan facilitar soluciones a los conflictos internacionales, fundadas en reglas y en el diálogo.

—¿Cómo describiría la presencia de las empresas suizas actualmente?

La relación va muy bien. Suiza ha pasado de ser el noveno al sexto inversionista indirecto en México. Contamos con unas 400 empresas activas, incluyendo prácticamente todas las grandes empresas suizas cotizadas, algunas con casi 100 años en el país. No están aquí por especulación; apuestan a largo plazo por la integración de México en Norteamérica, aportando innovación, transferencia de conocimiento y fortaleciendo las cadenas de valor. La inversión acumulada es de unos 10,000 millones de dólares y México se ha convertido en nuestro primer socio comercial en Latinoamérica, a la par de Brasil.

—Con la modernización de acuerdos. ¿Qué se busca con esto?

Estamos modernizando el andamiaje de acuerdos bilaterales en materia de comercio y protección de inversiones. Queremos diversificar nuestras relaciones económicas y dar mayor certeza a las empresas para atraer aún más inversión. Nuestro comercio de bienes ya ronda los 5,000 millones de francos suizos.

—¿En qué consiste exactamente su labor como potencia protectora?

Nos honra mucho que México haya depositado esa confianza en Suiza tras la ruptura de relaciones con Ecuador. Como "potencia protectora" de los intereses mexicanos ante Ecuador, nuestra función es ser un canal de diálogo. Cuando dos estados dejan de hablarse, es útil tener a alguien que mantenga abierta la comunicación confiable entre sus administraciones. La mediación no es parte de las tareas de una potencia protectora.

—¿Qué papel juega el deporte y eventos como la Copa del Mundo?

El deporte es una gran oportunidad para acercar a los pueblos. Aunque Suiza jugará sus partidos en Estados Unidos, prevemos que muchos aficionados suizos aprovecharán visitar México después por su gran atractivo turístico. De hecho, la Embajada y el Swiss Business Hub, con el grupo Lufthansa y Swiss International Air Lines, han apoyado un estudio para evaluar la apertura de un vuelo directo entre Zúrich y Ciudad de México, dado el creciente movimiento de negocios y turismo en ambos sentidos.