T-MEC, ¿nuevo capítulo?

Este miércoles primero de julio del 2026, México, Estados Unidos y Canadá comenzarán a escribir un nuevo capítulo en la historia de su relación comercial trilateral.

Definirán, en primer lugar, si el T-MEC se extiende por un plazo adicional de 16 años o por un periodo de 10 años, con revisiones más frecuentes.

Con el inicio de las negociaciones trilaterales comenzarán a perfilar cómo será el nuevo marco comercial.

Lo harán, en el contexto de la política arancelaria y proteccionismo, que impulsa el gobierno de EU con todos los países con los que comercia, incluídos sus dos principales socios comerciales.

La cita se registra con inquietantes trascendidos que tensan los ánimos y aumentan la incertidumbre.

La agencia Reuters difundió en la víspera que se espera que el gobierno de EU declare formalmente que no extenderá el acuerdo comercial, con lo que se iniciaría una cuenta regresiva de una década para desmantelar la zona de libre comercio norteamericana que tiene 32 años de existencia.

Por su parte, el embajador de EU en Canadá, Pete Hoekstra, en una entrevista a una televisora canadiense, aseguró que los presidentes de EU y Canadá perfilan una conversación sobre el T-MEC y que están “cerca de anunciar algún tipo de marco o acuerdo comercial provisional”.

México y Canadá han mantenido estrategias diferentes en las negociaciones bilaterales con EU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que a los 3 países les conviene mantener el tratado comercial y mencionó que su gobierno firmó una carta en la que se pronuncia por su ampliación por otros 16 años, en paralelo a la manifestación del gobierno de Canadá en el mismo sentido.

Este miércoles primero de julio, lo que está previsto es una reunión virtual para presentar la posición oficial de cada país respecto al plazo de extensión del acuerdo comercial.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha reiterado en los últimos días que el acuerdo comercial continuará; que EU ya habría comunicado su intención de denunciarlo si ese fuera el caso y no lo ha hecho.

Ebrard ha dicho que en el encuentro participará el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer y se espera que también participe el presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del Comercio Canadá-Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interno y una Economía Canadiense, Dominic Le Blanc.

México llega a la cita trilateral, con fortaleza, en el saldo total.

Sin embargo, registra fuertes impactos negativos por los obuses arancelarios que han mermado sus principales motores de exportación: industria automotriz (automóviles, vehículos pesados y autopartes, acero y aluminio.

La mayoría del comercio que realiza México a EU lo realiza bajo las reglas del T-MEC.

En consecuencia alrededor del 85% de sus exportaciones están libres de aranceles.

México se ha consolidado como el primer socio comercial de EU. Aproximadamente el 80% de sus exportaciones van a EU.

El acuerdo comercial trilateral ha beneficiado a toda la región norteamericana.

Es una realidad la estrecha y sólida integración de cadenas productivas. Su rompimiento afectaría a los tres países.

Es muy probable que EU continúe endureciendo su posición en la búsqueda de mayores ventajas para los productores de su país, pero se ve muy cuesta arriba que decida denunciar el acuerdo comercial, cuando la mayoría de los sectores exportadores de EU, pide que se mantenga y se fortalezca.

Veremos.

Atisbos

***Se publicó en la edición vespertina la prórroga al registro de líneas móviles.

En días pasados la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga escalonada que extiende el plazo hasta diciembre de este año 2026, en función del último dígito del número telefónico de los usuarios.

El plazo original era el 30 de junio de 2026. A partir de esa fecha comenzaría la suspensión de líneas telefónicas no registradas.

Ahora el primer corte será el 15 de agosto para las líneas cuya terminación es 0. Posteriormente cada 15 días del 1 al 9. Luego de cada corte, se suspenderán aquellas líneas no registradas.

***Sigue la cooperación en el ámbito financiero entre EU y México.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 11 sujetos (dos personas físicas y nueve personas morales) presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La red habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.

En México la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, e identificó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. En consecuencia, los incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).