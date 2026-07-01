Dejen los coches, vamos a hacer drones

Si yo fuera ingeniero, me pondría a hacer drones en México.

Estoy en Washington, DC, y escuchar a quienes se encargan de la seguridad y la tecnología en el gobierno de Estados Unidos me hace pensar que está cerca la etapa en la que habrá cosas volando para casi todo.

No digo algo necesariamente nuevo. Lo que percibo es que ahora la ola viene en serio. Esos drones estarán ahí, sobre todo, para vigilancia, protección y, sí, guerra.

Eventualmente ocurrirá en México, pero, con base en lo que dijo ayer John Ratcliffe, la necesidad parece inminente en Estados Unidos, un país que se surte de piezas y productos electrónicos fabricados por mexicanos.

Es lunes 30 de junio. A unos 10 metros de mí, el director de la CIA reveló y lamentó una cifra que conmueve: la esperanza de vida promedio de un recluta ruso que llega al campo de batalla en Ucrania se estima entre 20 y 35… minutos. Terrible.

Gran parte de la razón se debe a la tecnología, dijo. Específicamente, a que los drones se han convertido en máquinas súper eficaces y de bajo costo.

Esa información, en los oídos de cualquier jefe de seguridad de cualquier parte del mundo, puede convertirse en un proyecto.

Participo en el AWS Summit Washington, DC, un encuentro anual para quienes administran tecnología de punta, particularmente en oficinas de gobierno.

Decenas de reuniones organizadas por la compañía actualizan a programadores y funcionarios sobre los nuevos usos de la inteligencia artificial y de los centros de datos.

También este lunes, The Wall Street Journal publicó una nota con este encabezado:

“America Needs More Weapons. JPMorgan Wants to Add Its Firepower. Jamie Dimon is putting the bank’s own funds into defense and other vital industries and plans to broadly expand in the national-security sector”.

El banco más importante de Estados Unidos dice que este país necesita más armas. También informa que invertirá fondos propios en defensa y otras industrias vitales, además de expandirse ampliamente en el sector de la seguridad nacional.

La mayoría de la gente seguramente se inclina por la paz. Pero invertir en defensa parece inevitable para conseguirla, a la luz de la historia y de la intención reciente de los estadounidenses.

Son 10,000 millones de dólares los que Jamie Dimon dijo que JPMorgan invertirá directamente en empresas que considera cruciales para la seguridad nacional y la autosuficiencia económica.

Detalló esa información durante una visita a L3 Harris, una empresa que, entre otras cosas, fabrica motores de cohete, costosos y esenciales para los misiles Tomahawk y THAAD, siglas de Terminal High Altitude Area Defense.

Lo que se comenta abiertamente en esta reunión de AWS en Washington es que los estadounidenses perciben el ascenso de la inteligencia artificial como otro momento similar al Proyecto Manhattan: una etapa en la que este país decidió controlar la tecnología de las bombas nucleares para establecer un orden mundial que, en efecto, redujo dramáticamente los enfrentamientos bélicos entre países después de la Segunda Guerra Mundial.

La cadena de suministro de este nuevo proyecto comienza con una educación distinta: una en la que los niños de este país crezcan aprendiendo a aprender, en lugar de hacerlo con conocimientos preconcebidos.

Al final, nadie sabe con claridad cómo será el mundo cuando un niño de 5 años cumpla 20. La lógica dice que lo único permanente es el cambio, pero esta vez viene con esteroides.

El gobierno de Estados Unidos lanzó al cierre del año pasado la Misión Génesis, una iniciativa federal para acelerar el descubrimiento científico y duplicar la productividad de la investigación nacional en una década mediante el uso de IA. Daré detalles sobre eso pronto.

Y ayer, AWS reveló, entre otras novedades, el lanzamiento de ICAMF, un programa de 1,000 millones de dólares para acelerar la migración de agencias de inteligencia a la nube, reducir costos y liberar recursos para desplegar IA segura en misiones críticas.

Los vecinos pisaron a fondo y podrían cambiar el hemisferio. Una de las representaciones de ese cambio vendrá, entre otras vías, por la de los drones.