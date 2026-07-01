México, EU y Canadá tendrán hoy reunión ministerial virtual

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, confirmó que este miércoles realizará una reunión virtual con sus contrapartes de Estados Unidos, Jamieson Greer, y de Canadá, Dominic LeBlanc, para iniciar la revisión del tratado comercial entre las tres naciones (T-MEC).

De acuerdo con el Artículo 34.7 del T-MEC, el 1 de julio de 2026 se celebrará la primera revisión conjunta con el objetivo de evaluar el funcionamiento de este tratado, formular recomendaciones y, en caso de ser necesario, adoptar medidas pertinentes.

El T-MEC está programado para finalizar 16 años después de su entrada en vigor (1 de julio de 2036), a menos que las tres partes del T-MEC confirmen que desean continuar el acuerdo con una “revisión conjunta”.

En un videomensaje, Ebrard descartó que estados Unidos se vaya a salir del T-MEC y agregó que mañana se definirá si los tres países quieren una revisión automática o mantener vigente el T-MEC por 10 años con revisiones anuales para acordar en algún punto su renovación por otros 16 años.

Sobre esta última opción, explicó que se haría “una revisión cada año, con un alcance cada vez más limitado”. Seguidamente agregó: “No quiere decir que cada año vas a revisar el Tratado; vas a revisar algunos temas, por ejemplo nosotros tenemos 13 temas y Estados Unidos tiene 14 temas. Canadá en su momento planteará los suyos”.

Concluyó así: “Pero entonces el año entrante nos dirán los números, serán cada vez menos (temas)”.

Aunque todavía no hay una fecha precisa, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá perfilan una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, para abordar la revisión conjunta del T-MEC.

Mientras México ha avanzado con Estados Unidos en las negociaciones para prolongar este acuerdo comercial, Canadá se ha mantenido al margen de las negociaciones, tanto con México como con Estados Unidos.

En una entrevista transmitida el domingo por CTV News de Canadá, Hoekstra afirmó que los Estados Unidos y Canadá están “cerca de anunciar algún tipo de marco o acuerdo provisional”.

También Hoekstra hizo eco de los recientes comentarios de Carney, quien señaló que cualquier avance en las negociaciones deberá provenir de la máxima instancia gubernamental. “La próxima reunión, nuevamente, debe ser entre el presidente y el primer ministro”, declaró Hoekstra.

A lo largo del año, México y Estados Unidos han tenido cuatro reuniones con el involucramiento de los equipos técnicos. Dos de ellas han sido preparatorias y dos más han sido rondas negociadoras formales. Una tercera está programada para la semana del 20 de julio próximo.

Mientras México ha avanzado con Estados Unidos en las negociaciones para prolongar este acuerdo comercial, Canadá se ha mantenido al margen de las negociaciones.