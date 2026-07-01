T-MEC integró más las cadenas de valor de México y EU

México profundizó su integración productiva con Estados Unidos en los seis años que lleva en operación el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), concluyó un análisis difundido este martes por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Desde su perspectiva, los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump modificaron de forma profunda las condiciones del comercio internacional. En este nuevo entorno, las métricas tradicionales para evaluar el éxito de una negociación comercial —acceso a mercados, aranceles cero, expansión de acuerdos multilaterales— resultan insuficientes.

Por consiguiente, el IMCO propuso cuatro indicadores complementarios para evaluar la posición de México: el arancel implícito por país y sector, el cumplimiento de reglas de origen y la base gravable, la participación en el déficit comercial sectorial de Estados Unidos, y el cociente de reciprocidad comercial por sector.

El análisis de estos indicadores para el período enero 2024 a abril 2026 arroja cuatro hallazgos centrales.

En primer término, México aumentó su participación en el déficit comercial de Estados Unidos, lo que indica que se volvió un proveedor más relevante para la economía estadounidense en un contexto de reconfiguración global de cadenas de suministro.

Al mismo tiempo, México mantiene aranceles implícitos menores que los de sus principales competidores, lo que representa una ventaja de acceso al mercado estadounidense que ningún otro gran proveedor iguala.

En un tercer plano, el cumplimiento de reglas de origen del T-MEC se ubicó en 88%, lo que mantuvo la base gravable de las exportaciones mexicanas estables (alrededor de 16% en abril de 2026 frente a 88% de China o 79% de Japón) y demuestra que el Tratado siguió operando como marco institucional efectivo incluso en el momento de mayor tensión comercial.

Finalmente, el cociente de reciprocidad comercial de México se mantuvo cercano a 1 en la mayoría de los sectores, lo que distingue su déficit con Estados Unidos del que generan países como Vietnam o Taiwán: el de México refleja una dinámica de coproducción, no de competencia.

“En conjunto, estos indicadores sugieren que México sorteó los cambios en la política comercial de Washington en una posición relativamente favorable frente a sus competidores”, dijo el IMCO.