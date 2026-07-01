VIH en México: ejemplo de políticas sostenidas que trascienden colores partidistas

La cobertura y atención del VIH en México constituye uno de los ejemplos más claros de cómo las políticas públicas transversales, construidas y sostenidas a lo largo del tiempo sin importar el color del partido que gobierne, pueden generar resultados tangibles y medibles en favor del paciente.

A diferencia de otras áreas de la política social que han sufrido discontinuidades, la respuesta institucional al VIH se ha sostenido, resultando avances significativos tanto en prevención como en tratamiento, en reducción del estigma y, por tanto, en mortalidad.

Uno de los pilares de esta trayectoria ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que desde los primeros años de la epidemia actuó de manera temprana y decidida, y esa actitud se ha sostenido: La presencia del IMSS en la Marcha del Orgullo LGBT+ en CdMx desde 2022 ayuda a eliminar el estigma. Incluso ofrece pruebas rápidas y gratuitas de detección de VIH y Hepatitis C en sus módulos de atención preventiva sobre Paseo de la Reforma durante la marcha.

Pero esa apertura viene desde 1992 -durante gobiernos priístas- cuando el IMSS empezó a prescribir antirretrovirales, en una época marcada por el desconocimiento, prejuicio severo y alta mortalidad. Desde los primeros casos atendidos a inicios de los años ochenta, el Instituto asumió una responsabilidad que pocos sistemas de salud en el país estaban en condiciones de enfrentar. Y en 1996 fue la primera institución de salud en América Latina en garantizar acceso a los inhibidores de proteasa, innovación clave para controlar el virus; durante los gobiernos panistas se consolidó el esquema de acceso universal y gratuito a antirretrovirales en instituciones públicas.

Durante la presentación del documental Memorias #IMSS: Cuatro décadas de orgullo y derechos de la diversidad, Arturo de Lucio, director de Planeación del IMSS, detalló cómo se construyeron estos resultados. Explicó que el Instituto fue pionero en distintas etapas de la respuesta y que en 2021 incorporó de manera institucional el acceso a la PrEP (Profilaxis Pre-Exposición) y la PEP (Profilaxis Post-Exposición), herramientas de prevención disponibles en más de 500 unidades médicas.

La prueba de VIH a embarazadas fue implementada desde 2012 y hoy está extendida a consultas de medicina familiar. Aparte, la publicación en 2022 del Protocolo de Atención Integral de VIH (PAI-VIH) para garantizar una vinculación más rápida al tratamiento, son parte de la estrategia basada en derechos que, nos comenta De Lucio, ha dado resultados que reflejan la solidez de esa estrategia sostenida.

Hoy, la gran mayoría de derechohabientes con VIH reciben esquemas de última generación en una sola tableta diaria facilitando la adherencia al tratamiento. Al cierre de 2025, el IMSS atendía a 128,185 derechohabientes con VIH); 97% reciben tratamiento antirretroviral y 96% presenta carga viral suprimida. Estas cifras significan que el Instituto ha logrado cumplir con la meta internacional 95-95-95 de ONUSIDA: diagnosticar al menos al 95% de las personas que viven con VIH, tratar al 95% de quienes tienen diagnóstico y alcanzar supresión viral en el 95% de quienes reciben tratamiento. El punto es que ello no sucede con los pacientes infectados que no son derechohabientes del IMSS. Y ese es el reto.

El documental de 20 minutos presenta datos duros y da voz a pacientes con más de dos décadas de tratamiento, médicos y personal especializado en derechos humanos. Igual reconocen el trabajo relevante de asociaciones de pacientes y equipos médicos del IMSS. En la conferencia mañanera ayer, el secretario David Kershenobich informó que en México viven unas 430,000 personas con VIH; de ellas, 70% cuenta con diagnóstico, es decir que hay un 30% de infectados aún sin diagnóstico. El secretario enfatizó la necesidad de extender el modelo exitoso desarrollado por el IMSS a todo el sector salud. Esta visión de articulación interinstitucional tendría que eliminar barreras administrativas y garantizar que cualquier persona, sin importar su derechohabiencia, pueda acceder de forma oportuna a los servicios de prevención y tratamiento. Pero ello requiere elevar la inversión pública en salud, y he ahí el desafío.

El objetivo es convertir los aprendizajes del IMSS en una política nacional coherente que permita avanzar más rápido hacia la meta de eliminar el VIH como problema de salud pública para 2030. La experiencia del IMSS demuestra que cuando las políticas de salud se construyen con continuidad, evidencia científica y un enfoque de derechos humanos, es posible obtener resultados medibles incluso en temas complejos como VIH. Pero el gran reto es transferir esos resultados a todo el sector salud.

En América Latina las nuevas infecciones por VIH siguen subiendo

Mientras en el mundo las cifras van a la baja, en nuestra región latinoamericana las nuevas infecciones por VIH aumentaron 13% desde 2010. Hoy viven en la región alrededor de 2.5 millones de personas con el virus y en 2024 se registraron 120,000 nuevos casos. El lado positivo es que el tratamiento avanza: el 71% de los adultos ya está recibiendo antirretrovirales. Los que marcan la diferencia son Brasil y México, en este último el IMSS impulsa los números positivos, como lo comentamos. Sin embargo, todavía hay un problema grande en la región: muchos se diagnostican tarde. Para lograr la meta de eliminar el VIH como problema de salud pública en 2030, hace falta poner más atención en la prevención (como la estrategia PrEP, que consiste en tomar antirretrovirales para reducir la probabilidad de contagio), hacer más pruebas y seguir bajando el estigma. Porque los números mejoran… pero todavía no es suficiente.

Familia intoxicada por hongos venenosos

Una tragedia muy triste sucedió en la ciudad de México. Nos reportan que 13 personas, entre ellos algunos niños, fueron intoxicadas por hongos venenosos; al parecer son miembros de una misma familia, que recolectaron hongos silvestres en la alcaldía de Tlalpan y terminaron siendo altamente tóxicos. Unas personas intoxicadas están siendo atendidas en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y algunos menores de edad ingresaron en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG). En México se calcula existen unas 200,000 especies de hongos silvestres; aunque 400 son comestibles, cerca de 100 son tóxicas y su parecido con especies comestibles incrementa el riesgo de intoxicaciones que pueden ser mortales. Esto de acuerdo con un documento emitido por Secretaría de Salud, a través de Cofepris, la Dirección General de Epidemiología (DGE) y en colaboración con el Instituto de Biología de la UNAM (IBUNAM), sobre el riesgo de la recolección y consumo de hongos silvestres, se dijo que Los hongos silvestres, crecen y se recolectan en temporada de lluvias principalmente, y en los últimos años se han reportado decesos por esta causa, principalmente en los estados de Chiapas, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Referencias:

https://hongoscomestiblesytoxicos.ib.unam.mx

https://libros.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2025/10/MICOLOGIA-MEDICA-ACTUAL-ebook_interactivo.pdf

https://www.gob.mx/salud/prensa/riesgo-de-recolectar-y-consumir-hongos-silvestres