Jueces dan luz verde a hijos de inmigrantes

Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ayer el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto que apuntaba a los hijos de inmigrantes en situación irregular.

En una votación de 6 contra 3, tres jueces conservadores y tres progresistas del máximo tribunal se unieron para tumbar ese texto firmado el 20 de enero de 2025 por Trump al volver a la Casa Blanca. La justificación era que esos niños no estaban “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.

En su fallo, los jueces concluyen que los niños nacidos en EU de padres “presentes ilegalmente o temporalmente” son “ciudadanos por nacimiento en virtud de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”.

Los jueces recuerdan que esa enmienda, adoptada en 1868, después de la Guerra de Secesión, sirvió para garantizar los derechos de los esclavos liberados y de sus descendientes.

Por lo tanto, “los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están 'sujetos a la jurisdicción' de EU y son ciudadanos desde su nacimiento”, indican.

El “derecho de suelo” se aplica en numerosos países occidentales: un bebé adquiere automáticamente la nacionalidad del país donde nació, aunque algunos Estados aplican restricciones.

Trump condenó de inmediato el fallo y pidió al Congreso, controlado por los republicanos, que lo ayude a aprobar uno de sus planes emblemáticos contra la inmigración.

“La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por nacimiento, lo cual es una lástima para nuestro país, pero podemos compensarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación”, escribió en Truth Social.

El argumento del presidente era que Estados Unidos vive desde hace décadas lo que se conoce como “turismo de nacimiento”, es decir, que mujeres extranjeras dan a luz en cualquier punto del territorio estadounidense y regresan luego a su país con un bebé que tiene pasaporte estadounidense.

¿Mala rachas?

En las últimas horas el presidente Trump ha recibido varias negativas de la Suprema Corte. Por ejemplo, una decisión que incomoda a Trump es la de mantener el fallo por agresión sexual en su contra por la demanda de Jean Carroll por 5 millones de dólares.

Otra decisión de los jueces es permitir el conteo de votos por correo un día después de las elecciones, en contra de los que deseaba Trump. La Corte no le permite a Trump despedir de manera sumaria a la gobernadora de la Reserva Federal.