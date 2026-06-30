Inflación se desacelera en las principales economías de la eurozona

Según mostraron los datos publicados el martes, la inflación se ralentizó en junio en las tres mayores economías de la eurozona, lo que aumenta la probabilidad de que el Banco Central Europeo mantenga las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión.

La crisis energética provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán disparó los precios al consumidor en Europa, pero la presión está disminuyendo después de que Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto.

En Alemania, la inflación anual cayó a 2.3%, frente a 2.6% de mayo, según datos provisionales de la agencia federal de estadística Destatis.

La inflación se ralentizó, en particular, por una reducción del impuesto sobre los combustibles introducida para combatir el aumento de los precios en medio de la guerra, según declaró Ruth Brand, directora de Destatis.

“Es probable que la reducción del impuesto sobre los combustibles para motores, que se aplica desde principios de mayo, haya tenido un efecto moderador en los precios”, afirmó.

El número de desempleados se situó en 2.94 millones de personas, lo que representa una disminución de casi 15,000 en un mes, según la Agencia Federal de Empleo de Alemania. En comparación interanual, el número de personas sin empleo aumentó en 22,000.

Por otra parte, en Francia, el aumento de los precios al consumidor se ralentizó hasta 1.8%, frente a 2.4% anterior, según informó el organismo estadístico Insee, debido a la moderación de los costos de los productos derivados del petróleo.

Mientras tanto, en Italia, la tasa bajó de 3.2 a 3%, según mostraron los datos oficiales.

Los precios de la energía no regulada, como los combustibles, siguieron aumentando, con un alza interanual de 12.9%, mientras que los del gas y la electricidad subieron 9.3 por ciento.

No obstante, la inflación se desaceleró ligeramente en junio gracias a una caída leve de los precios de los alimentos frescos y de algunos servicios, como el transporte.

Los datos de inflación moderada aumentarán las esperanzas de que no sea necesario repetir el incremento de tasas de interés del BCE a principios de este mes, la primera desde el 2023.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró la semana pasada ante los legisladores europeos en Bruselas que no era necesaria una acción “enérgica”, citando la caída de los precios de la energía y la ausencia de efectos de “segunda ronda”, como mayores demandas salariales que podrían avivar aún más la inflación.

Sin embargo, otros miembros del Consejo de Gobierno del BCE, encargado de fijar las tasas de interés, han adoptado un tono más restrictivo.

El presidente del banco central alemán, Joachim Nagel, declaró el martes a CNBC que preveía que la inflación superaría el objetivo de 2% del BCE desde hace algún tiempo.

“La crisis de los precios de la energía que comenzó con ese conflicto en Medio Oriente no ha terminado”, dijo. “Todavía está presente en el sistema”.

La inflación en toda la eurozona fue de 3.2% en mayo. El BCE celebrará su próxima reunión el 23 de julio.