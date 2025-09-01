SIAPA, organismo que más energía consume en Jalisco por antigüedad de equipos: SEDES

Guadalajara, Jal. Debido a la antigüedad de sus equipos de bombeo, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es la dependencia gubernamental que más energía consume y, por lo tanto, la que mayor gasto registra en el rubro energético.

"Lo primero que identificamos es la necesidad urgente de modernizar las principales subestaciones como es Chapala y Las Pintas que en términos de seguridad energética, es fundamental para el buen funcionamiento de este sistema", expresó el titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES) de Jalisco, Manuel Herrera Vega.

Explicó que si se incorporan al SIAPA energías renovables y tecnologías para el almacenamiento energético, ese organismo podría tener ahorros anuales por 270 millones de pesos.

Al presentar los avances del programa de Eficiencia Energética que fue implementado en marzo pasado para disminuir el consumo de energía e impulsar el uso de energías limpias tanto en el gobierno estatal como en los municipios de la entidad, Herrera Vega precisó que para lograr la modernización de los equipos de bombeo en el SIAPA y reducir el consumo energético, requiere una inversión de 1,300 millones de pesos.

El recurso, indicó, se pagarían a través de un financiamiento y con los propios ahorros que tendría el organismo en el consumo de energía eléctrica.

Se suman 40 municipios

Por su parte, Enrique Rubio León, director general de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, informó que más de 40 municipios jaliscienses se han sumado al programa de Eficiencia Energética toda vez que el gasto en energía es el segundo mayor egreso tan solo después del gasto de la nómina.

"Normalmente, los temas se centran en la parte de alumbrado público, en los edificios públicos y en el sistema de bombeo (de agua). También ya está plenamente identificado que el principal gasto para los municipios, después de la nómina, está en el tema energético. Entonces, todo lo que implique para ellos ahorrar, significa que esos ahorros los podrían también invertir en infraestructura o en gasto social", abundó el director de la Agencia de Energía.

Con el trabajo realizado hasta ahora en los 40 municipios, precisó, se han analizado más de 100 instalaciones atendidas en las que podrían generarse ahorros por más de 100 gigawatts (GW) que en términos económicos representa más de 280 millones de pesos.

"Esto requeriría, solo lo que hemos identificado, una inversión aproximada de 800 millones de pesos", precisó Rubio León.

Añadió que como parte del programa, se analiza la información, se realizan visitas técnicas para identificar los consumos y la infraestructura de las dependencias municipales, y se entrega un banco de proyectos a cada gobierno municipal.

"El otro tema importante son los financiamientos y subsidios; para eso, estamos integrando un pipeline de posibilidades de financiamiento y particularmente, gestionando con algunos organismos nacionales e internacionales el tema de subsidios", ahondó.