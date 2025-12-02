Jalisco proyecta eliminar déficit energético en 2030

Guadalajara, Jal. Entre 32 y 42.7% de la energía generada en Jalisco proviene de fuentes renovables y limpias, cifra que supera la media nacional de 24.3%, afirmó el titular de la Secretaría de Energía y Desarrollo Sustentable (Sedes), Manuel Herrera Vega.

Indicó que Jalisco genera 64.6% de la energía que consume y la proyección es que para el 2030 el estado elimine el déficit que tiene y se posicione como referente nacional, a través de la implementación del Plan de Desarrollo Energético Sustentable (PDES).

“Queremos que la energía sea el factor que impulse a Jalisco, no que lo detenga”, subrayó el funcionario estatal, quien precisó que para la elaboración del Plan de Desarrollo Energético Sustentable se establecieron tres ejes primordiales: Seguridad, Competitividad y Suficiencia Energética.

Para alcanzar las metas de eliminar el déficit energético, generar 60% de la energía de fuentes limpias y disminuir la emisión de CO2, la entidad aprovechará la implementación de nuevas regulaciones que agilizan el desarrollo de proyectos de generación y autoconsumo, al permitir permisos expeditos para instalaciones de hasta 20 Megawatts (MW).

Bajo este esquema, se prevé la autorización este mismo año de dos nuevos proyectos de generación a gran escala, que en conjunto sumarían 180 MW.

Líder en generación distribuida

Por otra parte, con más de 90,000 contratos de interconexión que representan 15% del total nacional, Jalisco se posiciona como líder en el país en generación distribuida; es decir, las personas y empresas que generan su propia energía.

Con base en cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Herrera Vega precisó que los 90,876 contratos de interconexión que tiene Jalisco representan la generación de 658.8 Megawatts (MW), lo cual indica un alto grado de adopción tecnológica y un ecosistema empresarial consolidado en torno a la energía solar fotovoltaica.

Con dichos avances, expresó el funcionario, “Jalisco fortalece su liderazgo en transición energética y desarrollo industrial sustentable, consolidándose como una entidad capaz de ofrecer condiciones favorables para la inversión nacional y extranjera, con energía limpia, infraestructura moderna y una visión económica alineada a los estándares globales de competitividad”.

De acuerdo con Herrera Vega, para alcanzar la metas planteadas es necesario contar con un presupuesto que permita implementar los planes y programas en el siguiente lustro. No obstante, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Jalisco para el 2026 prevé destinar únicamente 23 millones de pesos para esta dependencia.

Recursos insuficientes

Si bien dicho presupuesto representa un crecimiento de 214% con relación a los 7 millones de pesos asignados a la Sedes este 2025, el sector industrial de Jalisco considera que el recurso proyectado es insuficiente para un área estratégica y prioritaria para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

El presidente de la asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Exportación (Index) Occidente, Guillermo del Río Ochoa, calificó que el presupuesto asignado a Sedes en el Paquete Económico 2026, como limitante para el crecimiento del sector, “considerando que la energía es la columna vertebral del crecimiento”

Refirió que hay un déficit de 350 Megawatts de energía que urgen, y al asignar un presupuesto tan pequeño “nos limita mucho el trabajo”.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Energía ha tenido acercamiento con todos los sectores, incluidos los diputados locales quienes aprobarán el presupuesto del próximo año, para exponer el proyecto de desarrollo energético sustentable de Jalisco.