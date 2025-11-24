Presupuesto para Energía en Jalisco se queda corto: Index

Guadalajara, Jal. Aunque su presupuesto crecerá 214%, al pasar de 7 a 23 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Energético y Sustentable (SEDES), seguirá teniendo recursos insuficientes para garantizar la suficiencia energética que requiere Jalisco para la atracción de nuevas inversiones.

El presidente de la asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Exportación (Index) Occidente, Guillermo del Río, afirmó que el presupuesto asignado en el Paquete Económico 2026 del estado de Jalisco, es "muy poquito considerando que la energía es la columna vertebral del crecimiento".

"Ahorita hay un déficit de 350 megawatts de energía que urgen; entonces, al asignar un presupuesto tan pequeño, nos limita mucho el trabajo", expresó el dirigente empresarial.

Añadió que el gobierno federal está destinando 216,000 millones de dólares para energía de los cuales, subrayó, a Jalisco no le están destinando casi nada debido a que el estado debe elaborar costosos estudios para, con base en ellos, convencer a la Federación sobre la urgencia y las necesidades que tiene la entidad en materia energética.

"Para estos estudios normalmente tenemos que usar firmas certificadas y esos estudios cuestan 5 o 7 millones de pesos...Entonces, creemos que el presupuesto de 23 millones de pesos está limitado. Debe considerarse como inversión, no es gasto, porque lo que metamos ahí nos va a redituar en más empleo y más desarrollo económico para el estado", enfatizó Del Río Ochoa.

En riesgo nuevas inversiones

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster Jones, comentó por su parte, que aún con el aumento contemplado para la dependencia, "es insuficiente", por lo que demandó un presupuesto de al menos 50 millones de pesos; es decir, más del doble de lo proyectado en el Presupuesto de Egresos 2026.

"Hoy las empresas preguntan tienes energía o no tienes energía; si no, no va a venir la inversión y se va a seguir yendo a otros estados", expresó el dirigente de los industriales en la entidad.

Abundó que los estudios que se deben presentar a la Secretaría de Energía federal (Sener) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para demostrar la viabilidad de los proyectos energéticos y obtener su apoyo, cuestan alrededor de 10 millones de pesos y Jalisco requiere al menos cinco de esos proyectos, por lo que el presupuesto de SEDES debe contar con al menos 50 millones de pesos para tal fin.

"Este año se está haciendo uno y estamos entrándole la iniciativa privada con el 50% y la Secretaría de Energía con el otro 50% por esta falta de presupuesto. Requerimos que se aumente el presupuesto, mínimo a 50 millones de pesos a la Secretaría de Energía", reiteró Lancaster Jones González.