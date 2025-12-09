Santander prevé un 2026 "retador", pero mantiene compromiso con México

Banco Santander México prevé que 2026 sea un año retador en términos económicos -aunque no como 2025-, pero mantiene su compromiso y confianza en el país.

Felipe García, director general Santander México, destacó incluso que entre las principales apuestas de crecimiento del grupo financiero español a nivel mundial, está Norteamérica y en especial México y Estados Unidos.

“Estamos en marcha con un programa de inversión en México de tres años por 2,000 millones de dólares, con lo que buscamos duplicar nuestra operación. Vamos a seguir trabajando por la inclusión y educación financiera, por el avance de la digitalización y ahora con nuestra renovada capacidad en la nube para mejorar la experiencia bancaria de nuestros clientes, además de mantener abierta la llave del crédito y apoyar el progreso del país”, dijo.

En un encuentro con medios, mencionó que las previsiones económicas anticipan un año retador, y por eso el banco estará más enfocado en impulsar, desde su ámbito, la actividad económica.

“Creemos que instituciones con capacidades globales como Santander, podemos ayudar a conectar al país con otros mercados”, apuntó.

Resaltó que los planes de inversión de la entidad no han cambiado por la renegociación que viene del T-MEC, aunque reconoció que este tema sí ha tenido un impacto en la decisión de los inversionistas.

“Nuestra inversión no ha cambiado ni la vamos a demorar por la incertidumbre que se ha generado a través de la revisión de tarifas por el gobierno de Estados Unidos o la revisión del T-MEC. Vamos a gastarnos nuestros 2,000 millones de dólares; vamos en línea y vamos a seguir el mismo calendario”, apuntó.

Clientes sí buscan más certidumbre

Felipe García comentó que prevalece el interés de los inversionistas por estar en México respecto a otros países de la región, pero afirmó que a algunos de sus clientes sí les gustaría tener un poco más de certidumbre.

“De qué va a pasar en la renegociación del T-MEC. Sí se ha tenido un impacto en términos de las decisiones de consumidores y de inversionistas (...) de lo que sí estamos muy optimistas, es que los términos de intercambio de México con nuestros principales socios comerciales, van a acabar siendo mejores que los que hay con resto de los países del mundo”, subrayó.

Agregó: “nos necesitamos, necesitamos de la economía de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos necesita también la economía de México, y eso tarde o temprano (...) creo que va a acabar siendo una buena negociación y hacia principios del año que entra vamos a ver que se detona nuevamente mucho la inversión que se ha detenido un poco con esta incertidumbre”.

En este sentido, consideró que en 2026 puede haber un crecimiento ligeramente al mayor al que se tiene estimado para este año.

“Creo que al país le vendría muy bien invertir mucho en infraestructura, en energía para que, si las condiciones que esperamos se dan, volvamos a hablar de las oportunidades que hay”, señaló.