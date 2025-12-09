AMIA confía en que el T-MEC continuará, ya que es la única forma de competir con otras regiones

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) anticipó que la primera mitad del 2026 estará marcado por la “cautela”, pero no bajará la guardia para que de la mano de sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá se eliminen los aranceles al sector automotriz y haya libre comercio dentro del T-MEC.

Rogelio Garza, presidente de la AMIA confió en que México, Estados Unidos y Canadá “vamos a llegar a un acuerdo (dentro del T-MEC; va a ser ríspido todo, pero vamos a llegar a un acuerdo”.

En reunión de fin de año con medios de comunicación, el representante de la industria automotriz en México señaló que la demanda principal de las asociaciones es que antes de la revisión del acuerdo “se quite los aranceles tipo 232, que se quite ese tipo de aranceles que nos afectan ahorita por el 25% y vamos a pelear en la visión del T-MEC, por regresar a ese libre comercio, por regresar a ese libre acceso, que es lo que nos ha hecho crecer en los últimos 30 años”.

Acompañado del director de la AMIA, Odracir Barquera, Garza expuso que la principal preocupación recae en las reglas de origen y en recuperar un esquema de arancel cero, condición indispensable para mantener competitividad frente a otras regiones del mundo como Asia, donde China produce alrededor de 31 millones de vehículos al año, casi el doble que América del Norte.

Apostó que el T-MEC continuará porque es la única forma que la región de Norteamérica pueda competir con Asia o Europa, no solo en la producción de vehículos ligeros, sino en el encadenamiento productivo.

La industria no funciona sola, pues hay piezas que cruzan hasta siete veces las fronteras de los tres países que integran el acuerdo trilateral, por lo que tanto la industria en Estados Unidos como Canadá y México se han pronunciado porque el T-MEC continúa, luego de que el presidente estadunidense, Donald Trump, comentó que podría dejar que expire el pacto.

Explicó que la industria automotriz es un “motor fuertísimo de México” y debe seguir haciéndolo. “Nadie traga fuego, yo creo que se podrá estar en el estira y afloja y sí, me salgo, no me salgo, te amenazo, no te amenazo, pero finalmente creo que las mismas industrias aquí y en Estados Unidos, todas las industrias vamos a presionar para que continuemos con un tratado que siga siendo funcional para los tres países”.

La AMIA evitó hacer una proyección sobre la producción a la que podría llegar la industria automotriz en 2026, ya que se mantendrá la incertidumbre y cautela.

El sector automotriz aporta 4.5% del producto interno bruto (PIB), los temas prioritarios del siguiente año son la preparación rumbo a la revisión del T-MEC, los aranceles impuestos por Estados Unidos a los autos que exporta México a ese país y los aranceles a vehículos que se importan de otras naciones con las que México no tiene tratado.