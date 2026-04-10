Aumentos al predial presionan los contratos de renta de espacios comerciales e industriales

El aumento al impuesto predial comienza a sentirse más allá de las boletas fiscales, con incrementos de hasta 30% en distintas zonas del país este 2026. Expertos advierten que los aumentos se podrían reflejar en los contratos inmobiliarios, a través de encarecimiento de cuotas de mantenimiento y precios de renta.

De acuerdo con la proptech Spot2.mx, estos incrementos se observan con claridad en corredores industriales y comerciales, donde los cambios en valores catastrales han elevado la carga fiscal para propietarios y empresas.

En la zona metropolitana de Monterrey, los ajustes en los valores catastrales derivaron en incrementos cercanos a 30% en el predial. Este comportamiento responde a actualizaciones locales que inciden en la estructura de costos inmobiliarios.

“En inmuebles comerciales, el predial y otros derechos rara vez se quedan en el papel, tarde o temprano se reflejan en la negociación de renta, en el mantenimiento o en el precio de salida de una compraventa”, comentó Vianey Macías, líder de Market Research en Spot2.mx.

Añadió que muchas empresas concentran su atención en impuestos federales, pero una parte relevante de los costos asociados a los inmuebles se define a nivel local, a través de actualizaciones en valores catastrales y permisos vinculados a la propiedad.

Cambios en la Ciudad de México

En la Ciudad de México, las autoridades actualizaron los valores unitarios del impuesto predial y crearon una matriz de puntos para instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias.

Este último puede incrementar el valor catastral de inmuebles de uso no habitacional y mixto hasta 8%, según los ajustes al Código Fiscal local publicados en la Gaceta Oficial de la capital a finales del 2025. Las instalaciones especiales incluyen:

Elevadores.

Escaleras electromecánicas.

Equipos de calefacción.

Aire lavado.

Sistemas contra incendios.

Adicionalmente, las obras complementarias abarcan bardas, marquesinas, cisternas, equipos de bombeo, gas estacionario y patios, entre otros elementos.

Presión fiscal llega a contratos

Estos ajustes cobran relevancia durante el primer trimestre del año, periodo en el que las empresas cierran presupuestos, renuevan contratos y presentan declaraciones anuales.

En paralelo, el mercado inmobiliario muestra una disponibilidad significativa de espacios y eleva la competencia. En lo que va del 2026, Spot2.mx registró más de 5.3 millones de metros cuadrados de inventario comercial disponible en el país.

“Cuando el mercado se acelera, el costo fiscal se vuelve un componente real del costo por metro cuadrado, aunque no siempre venga desglosado”, dijo Macías.

Recomendaciones para contratos de renta

El principal riesgo no radica únicamente en el aumento de impuestos, sino en la falta de previsión al momento de estructurar proyectos inmobiliarios. Ante este escenario, la experta de Spot2 recomendó revisar tres aspectos clave antes de firmar contratos de arrendamiento: