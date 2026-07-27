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La confianza empresarial alemana repunta en julio
El barómetro de confianza del instituto Ifo subió hasta 86.6 puntos en julio, frente a 85.7 puntos de junio.
La confianza empresarial alemana aumentó por tercer mes consecutivo en julio, especialmente en el sector industrial, que atraviesa dificultades, y el pesimismo se atenuó a pesar de la guerra en Medio Oriente.
El barómetro de confianza del instituto Ifo, objeto de gran atención, subió hasta 86.6 puntos en julio, frente a 85.7 puntos de junio.
Los analistas encuestados por FactSet esperaban que el indicador se mantuviera estable.
Este aumento se debe a “una mejora significativa de las expectativas”, con menos pesimismo respecto a la “situación incierta” en Medio Oriente, indicó el Ifo en un comunicado.
Sin embargo, Philipp Scheuermeyer, del banco KfW, señaló que algunas empresas respondieron a la encuesta del Ifo mientras aún estaba en vigor un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
Las perspectivas mejoraron notablemente en el sector manufacturero, donde el índice subió de -12.5 puntos a -9.6 puntos a lo largo del mes.
“La demanda repuntó y la escasez de materiales se atenuó”, señala el comunicado.
Se observó una tendencia similar en los servicios, el comercio y la construcción, los otros tres sectores analizados.
Por el contrario, la valoración de la situación empresarial actual, otro componente del indicador, fue menos positiva, especialmente en la industria y los servicios.
La recuperación económica que Alemania espera para este año sigue viéndose amenazada por la guerra en Medio Oriente y las interrupciones en el estrecho de Ormuz.