Querétaro y Nayarit dominan el mercado de vehículos verdes

Querétaro, Qro. Pese a la contracción en las ventas de vehículos nuevos que reportan los distribuidores locales, el segmento de híbridos y eléctricos (HyE) mantiene un crecimiento anual de dos dígitos que coloca a Querétaro como el segundo estado con mayor alza.

De enero a mayo de este año, se comercializaron 2,315 vehículos de nuevas energías, reflejando un crecimiento de 93.4% a tasa anual, superado solamente por Nayarit que lidera las 32 entidades con un repunte de 161.5%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El crecimiento de Querétaro en ese nicho se relaciona con la expansión del mercado híbrido que está avanzando a un mayor ritmo que el eléctrico.

De las unidades vendidas este año, 65% son híbridas, mientras que 18.9% corresponde a híbridos plugin y 16.2% a eléctricas. Los vehículos plugin extendieron 8.2 puntos porcentuales su contribución al total de las ventas HyE, atenuaron la participación de las otras tecnologías.

En los primeros cinco meses del año se comercializaron 1,504 unidades híbridas, experimentando un avance anual de 85.5%; sin embargo, en la vertiente híbrida plugin se vendieron 437 unidades que representaron una variación de 241.4 por ciento.

En el mismo periodo el mercado absorbió 374 unidades eléctricas, que si bien representan un crecimiento de dos dígitos, de 45%, muestra un avance más modesto respecto a las otras tecnologías verdes.

Para Querétaro, el crecimiento anual (de 93.4%) en las ventas HyE supera el incremento de 10.6%, a tasa anual que registró el mismo periodo del 2025. Incluso, hace un año, los autos eléctricos se contrajeron 8.8%, mientras los híbridos crecieron por encima del 10 por ciento.

Séptimo lugar nacional

Debido al desempeño que ha tenido la compra de vehículos HyE de enero a mayo del 2026, Querétaro subió tres lugares en el top 10 de estados con más ventas: escaló del décimo lugar en ese tramo del 2025 al séptimo lugar. Su contribución al mercado nacional aumentó 0.8 puntos porcentuales entre un año y otro, al expandirse de 2.2 a 3 por ciento.

Los primeros seis sitios los mantienen las entidades de Ciudad de México (aporta 23.5%), Estado de México (13.4%), Nuevo León (10.5%), Jalisco (8.6%), Guanajuato (3.9%) y Puebla (3.5%); después de Querétaro, están Veracruz (3%), Yucatán (2.5%) y Coahuila (2.4 por ciento).

En el periodo enero-mayo del año en curso, en el país se vendieron 77,702 vehículos HyE, aumentaron 42.1% respecto al mismo periodo del año anterior, aportando 12.4% del total de las ventas totales de vehículos; también avanzaron a un mayor ritmo que en igual tramo de hace un año.

Entre las 32 entidades federativas del país, los crecimientos anuales los lideraron Nayarit (161.5%), Querétaro (93.4%), Tabasco (92%), Aguascalientes (83.6%) y Sinaloa (78.2%); al contrario, sólo Baja California Sur cayó (-2.8 por ciento).

Mercado local

Resalta el crecimiento de la colocación de unidades con tecnologías HyE en Querétaro, frente a la contracción que ha tenido en general el mercado automotriz estatal.

En los primeros cinco meses del año, en la entidad se vendieron en total 14,116 vehículos cero kilómetros, reflejan una reducción anual de 1.1%, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) de Querétaro. Esta caída se enmarca en la incertidumbre por la renegociación del T-MEC, las políticas arancelarias y la retracción del consumo.

Los vehículos HyE que se vendieron en Querétaro equivalen a 16% del total de las unidades nuevas que registró la AMDA en el estado.

Respecto a la infraestructura para este tipo de unidades, en Querétaro existen 16 puntos de carga, como parte de un programa impulsado por instancias estatales.

Aunque también hay marcas que están instalando cargadores en estacionamientos públicos, el desarrollo de este tipo de infraestructura irá de la mano del mercado, refirió el director de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro (AEEQ), Mauricio Reyes Caracheo, al tiempo que recordó los retos que existen en el suministro eléctrico.