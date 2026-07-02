ASF detecta retrasos en pagos e inconsistencias en información publicada del Ramo 28 a municipios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó retrasos en los pagos e inconsistencias en la información publicada sobre el Ramo 28 a municipios, esto derivado de 33 auditorías practicadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a las 32 entidades federativas por la Cuenta Pública 2025.

En 2025, la Federación transfirió 301,366.2 millones de pesos a las entidades federativas para su distribución entre los municipios, la muestra auditada fue del 100% de los recursos.

Al revisar cómo los gobiernos estatales distribuyeron y pagaron las participaciones federales a los municipios, la ASF determinó 101 observaciones, de las cuales 94 se solventaron durante la auditoría y siete quedaron pendientes por aclarar.

Se identificaron 1,403,459 pesos de Recursos del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal (FFM) que fueron reservados para el municipio de Belisario Domínguez, que no fueron distribuidos ni pagados a los municipios, por lo cual la ASF emitió una recomendación a las áreas encargadas de los procesos de distribución y transferencia de las participaciones federales.

Se recuperaron recursos en favor de los municipios, por más de 20 millones de pesos en entidades que por errores de cálculo en la distribución no habían sido entregados.

Las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos por parte de las entidades federativas, aunque no implicaron un impacto económico, afectaron la calidad con la que se desarrolló el proceso de distribución de las participaciones.

Deficiencias

La ASF identificó que, aunque las 32 entidades federativas cuentan con un marco jurídico para regular la distribución de participaciones a municipios, en 4 entidades dicho marco no define de manera clara los criterios para fondos como el excedente del FFM, Tenencia y Gasolina y Diésel, con variables desactualizadas que no atienden los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Las legislaturas de las entidades tienen distintas formas de agrupar las fórmulas de distribución, en 15 entidades (46.9%), los recursos se distribuyen con criterios específicos para cada fondo, mientras que en las otras 17 (53.1%) se concentran en una o más fórmulas comunes. Siete entidades federativas presentaron retrasos en el pago a los municipios de algunos fondos o incentivos.

Respecto del FFM que tiene el objetivo de incentivar la recaudación del predial, mediante la asignación de recursos por el 30.0% del incremento del fondo, en 2025, únicamente 893 municipios (36.3%) de los 2,460 existentes en el país (sin incluir la Ciudad de México) dispusieron de un convenio de coordinación para la recaudación con el gobierno estatal.

Recomendaciones

Aunque el órgano reconoció mejoras en el proceso de distribución y pago de las participaciones a los municipios, solicitó a los gobiernos estatales revisar o actualizar la normativa local; promover la suscripción de convenios de coordinación en materia de administración del impuesto predial; solicitar asesoría a la SHCP para el registro adecuado de los incentivos económicos que recaudan; e implementar mecanismos de control y supervisión en los procesos de distribución, pago y difusión.

La auditoría a la SHCP se realizó con el objetivo de verificar que la distribución y el pago de las Participaciones Federales a las entidades federativas se efectuaron en apego a las normas jurídicas aplicables. El universo de las participaciones federales (Ramo General 28) ascendió a 1,350,864.7 millones de pesos, es decir el total ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2025. En el caso no se determinaron observaciones.