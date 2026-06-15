Estados Unidos baja su influencia de IED en entidades mexicanas

Al inicio del 2026, la incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial con Estados Unidos fue uno de los determinantes para que la economía más grande del mundo perdiera presencia en el capital extranjero que llega a las entidades mexicanas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Estados Unidos sumó 10,210 millones de dólares durante los primeros tres meses del presente año.

Este monto representó un incremento de 23.6% a tasa anual, y además, se observó un alza en el peso de la IED estadounidense en el total: de 38.7% en el primer trimestre del 2025 a 43.3% en igual periodo del 2026.

Sin embargo, ya no tiene la misma presencia en los estados. Hace un año, de las 32 entidades federativas, en 24 se colocó como el principal emisor de capital hacia territorio nacional.

En tanto, para el comienzo de este año, fue en 21 subnacionales, destacando con los mayores montos en Ciudad de México (5,243 millones de dólares), Nuevo León (1,083 millones), Baja California (720 millones), Estado de México (561 millones) y Jalisco (417 millones).

Los otros estados mexicanos donde el país vecino del norte fue el mayor inversionista fueron Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Baja California Sur, Hidalgo, Guanajuato, Tabasco, Nayarit, Tamaulipas, Tlaxcala, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Durango y Guerrero.

“Para que la inversión estadounidense se traduzca en un impulso más amplio y sostenido del crecimiento económico, será necesario generar condiciones que favorezcan la llegada de nuevas inversiones. En este sentido, será muy relevante el resultado de la revisión del T-MEC”, detalla un reporte de Banco Base.

La importancia de la IED radica en que impulsa la creación de empleo, fortalece la competencia y contribuye a la modernización de la infraestructura productiva y tecnológica del país.

Durante las últimas décadas ha sido un factor clave en el desarrollo de sectores estratégicos, particularmente en la industria manufacturera, donde destacan la automotriz, la de componentes electrónicos, las telecomunicaciones y las energías renovables.

Más jugadores

Por su parte, en 11 entidades mexicanas Estados Unidos no figuró como el principal inversionista durante el inicio de año. Por ejemplo, España fue el mayor emisor de capital en Zacatecas, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa y Colima.

Japón mostró el mayor monto de IED en Aguascalientes; Taiwán, en Chihuahua; Chile, en Michoacán; Alemania, en Morelos; Canadá, en Sonora, y Argentina en Veracruz.

Cifras poco positivas

Los flujos anuales de IED se han señalado como un indicador favorable que refleja la confianza de los inversionistas internacionales e impulsa el crecimiento económico a largo plazo, señala Banco Base.

“México es el principal socio comercial de Estados Unidos y posee una ubicación geográfica favorable, lo que debería facilitar la llegada de inversión extranjera. Sin embargo, las cifras de inversión no son tan positivas al contrastarse con el tamaño de la población y la relevancia del comercio exterior en la economía”, agrega.

En términos per cápita, desglosa el grupo financiero, México recibe solamente 310 dólares de inversión extranjera directa por habitante, menos de la mitad de lo que captan Estados Unidos (719 dólares) o Canadá (2,309 dólares). Incluso Chile, con una posición geográfica menos estratégica y un vínculo comercial menos estrecho con Estados Unidos, recibe más del doble de inversión per cápita que México.

Es decir, para Banco Base México no está captando los flujos que le corresponderían por su tamaño y apertura comercial, debido a la falta de certidumbre jurídica, elevados costos administrativos para iniciar operaciones o realizar actividades económicas en México, inseguridad pública y debilidad del estado de Derecho.

Así como incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial con Estados Unidos, falta de infraestructura y baja promoción efectiva de México en el exterior.