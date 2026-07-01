Gobierno de Morelos fortalece autonomía económica de las mujeres

El gobierno de Morelos realizó acciones territoriales en Xochitepec con el objetivo de impulsar la autonomía económica, el emprendimiento y el bienestar de las mujeres del municipio, de acuerdo con el gobierno local.

La jornada, organizada por la Secretaría de las Mujeres a través del Centro LIBRE de Xochitepec, se realizó en la Mercadita LIBRE, ubicada en el Centro Cultural y de las Artes, el cual reunió a más de 230 personas en un espacio donde emprendedoras pudieron exponer y comercializar sus productos.

Según un comunicado, el evento también permitió acercar información sobre los servicios gratuitos que ofrece el Centro LIBRE, brindar orientación personalizada y promover la integración de más participantes a las redes comunitarias de apoyo.

En la comunidad de Atlacholoaya se impartieron otras actividades como la plática "Autoconocimiento y percepción” y un taller de elaboración de jabón corporal, con la intención de fortalecer la economía familiar y generar herramientas para el autoempleo y el emprendimiento.

La secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique, destacó que el trabajo territorial permite acercar las políticas públicas a las comunidades.

"La autonomía económica se construye acercando herramientas, conocimientos y oportunidades a las mujeres. Cada taller, cada espacio de comercialización y cada encuentro comunitario representa una posibilidad para reforzar su independencia, ampliar sus redes de apoyo y contribuir a una vida libre de violencias", mencionó la funcionaria.

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