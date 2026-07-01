El deterioro en las perspectivas de crecimiento económico es el riesgo financiero más mencionado: CESF

El deterioro en las perspectivas de crecimiento económico, tanto a nivel global como nacional, es el riesgo financiero más mencionado por los intermediarios en la Encuesta de Percepción de Riesgo Sistémico correspondiente al primer semestre del 2026, informó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF).

Lo anterior, tras su última sesión celebrada el martes. El CESF está integrado por las principales autoridades financieras del país.

Al respecto, el CESF detalló que durante la sesión, fue actualizado sobre las actividades financieras no sujetas a la regulación tradicional, y también revisó los resultados de la Encuesta de Percepción de Riesgo Sistémico correspondiente al primer semestre.

“En estos, destaca que el riesgo financiero más mencionado por los intermediarios encuestados es el deterioro en las perspectivas de crecimiento económico, refiriéndose a la economía global en el caso de los riesgos externos, y a la nacional para los internos”, detalló.

Agregó: “por su parte, la categoría de riesgos no financieros más señalada fue la de políticos, geopolíticos y sociales”.

Panorama incierto por conflicto en Oriente Medio

El CESF resaltó que en un entorno en el cual se prevé que la actividad económica mundial se haya expandido durante el segundo trimestre del 2026 a un ritmo similar al del trimestre previo, el panorama hacia adelante para la economía global continúa sujeto a la incertidumbre asociada con la evolución y duración del conflicto en Oriente Medio y sus posibles repercusiones sobre los precios de los hidrocarburos y otras materias primas.

Añadió que tanto en economías avanzadas como emergentes, la inflación ha aumentado desde los niveles observados a principios de año, principalmente como resultado del alza en los precios de los energéticos, por lo que la mayoría de los principales bancos centrales han incorporado estos elementos en sus posturas de política monetaria recientes.

Expuso que la volatilidad en los mercados financieros a nivel global disminuyó de manera importante en abril, ante la expectativa de una resolución del conflicto en Oriente Medio y el restablecimiento del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

No obstante, refirió que su comportamiento se mantiene altamente sensible al resultado de las negociaciones de dicho conflicto, a los efectos sobre la inflación que pudieran reflejar dicho resultado, así como a los posibles cambios de expectativas sobre algunos segmentos del sector tecnológico.

Así, subrayó que persisten algunos riesgos globales, cuya materialización podría incidir sobre la estabilidad financiera, entre los que destaca la posibilidad de que las tensiones geopolíticas permanezcan elevadas por un periodo prolongado, lo que podría contribuir a un mayor debilitamiento de la actividad económica, la inversión y los flujos de comercio mundiales.

“De la mano de estos riesgos, las perspectivas para la actividad económica a nivel mundial podrían deteriorarse en el corto plazo”, puntualizó.

Mayor expansión de economía local, pero con riesgos

El CESF destacó que en México, los mercados financieros locales han operado de manera ordenada, en un entorno de relativamente baja volatilidad.

Añadió que la información disponible permite anticipar una mayor expansión de la actividad económica nacional durante el segundo trimestre del año, tras la contracción del trimestre anterior.

Sin embargo, explicó que hacia adelante se prevé que prevalezcan condiciones de holgura en la economía, así como importantes riesgos a la baja, derivados del complejo entorno global.

En este contexto, mencionó que la calificación crediticia soberana fue ratificada por dos de las tres principales agencias a nivel global, mientras que una tercera la disminuyó en un nivel, aunque se mantiene el grado de inversión por parte de todas.

Sistema financiero sólido

El CESF agregó que en cuanto al sistema financiero mexicano en su conjunto, éste mantiene una posición sólida y resiliente, que le permitiría absorber choques que pudieran derivarse de los riesgos asociados con la coyuntura actual, así como preservar un funcionamiento adecuado y estable ante su posible materialización.

rrg