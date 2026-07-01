Saldo de festejos del Mundial 2026 en CDMX: 1.4 millones de asistentes y cuatro defunciones

La celebración por el triunfo de la selección mexicana sobre Ecuador en la Copa Mundial de Fútbol convocó a 1.4 millones de personas que salieron a las calles de la capital para festejar, lo que representa la concentración más grande de multitudes en la historia de la ciudad, informaron este miércoles en conferencia de prensa autoridades capitalinas

Del total, 820,000 personas se congregaron en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución; 484,000 en el Zócalo y los 17 festivales futboleros; y 95,000 en el Estadio Ciudad de México y sus alrededores.

Las concentraciones dejaron un saldo de cuatro defunciones, tres de los casos ocurrieron en las inmediaciones de Paseo de la Reforma por asfixia, “se trata de un hombre de 44 años de edad, una mujer de 19 años y una mujer de 48 años; todas estas personas recibieron atención por los equipos paramédicos desplegados en el operativo” explicó la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman.

Sobre el cuarto caso, “es un masculino de alrededor de 30 años de identidad todavía desconocida que fue trasladado por una crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo”. Se brindaron 1,615 atenciones en total, de estas 28 requirieron traslado hospitalario, las principales causas fueron contusiones, fracturas, heridas, esguinces, intoxicaciones etílicas y crisis de ansiedad.

La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que, a pesar de las pérdidas humanas, las medidas implementadas evitaron una situación más grave.

Ignoran a la ley seca

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, defendió la efectividad de la ley seca implementada durante la celebración en distintas colonias del centro de la ciudad “retiramos 6,528 latas de cerveza, 151 botellas de alcohol y suspendimos seis establecimientos mercantiles que no cumplieron con la norma establecida para el día de ayer” informó el funcionario.

No obstante, medios presentes en la conferencia cuestionaron la efectividad de los llamados oficiales y señalaron que el consumo de alcohol fue evidente a lo largo de Paseo de la Reforma, situación que también fue constatada por este diario en un recorrido por la zona el día de ayer, donde también se detectó a distintos puestos ambulantes de venta de bebidas alcohólicas.

Alistan acciones para el domingo

Ante el previsible crecimiento de la afluencia a las celebraciones del próximo domingo, con motivo del partido entre México e Inglaterra, “he instruido el fortalecimiento inmediato de los protocolos de protección civil, salud y seguridad”, dijo la mandataria, “prohibir el festejo del Ángel no resolvería el caso, las vallas que se pongan en todo Reforma se van a convertir en lugares donde va a llegar, ya con enojo la población”.

Una vez que los flujos de personas son masivos, mantener barreras físicas resulta contraproducente “lo que se busca es abrir flujos y que no haya restricciones a la movilidad que puedan generar algún problema con la gente", explicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

Las autoridades apostarán por fortalecer la estrategia de descentralización y los llamados a la ciudadanía para que disfrute el partido en los múltiples espacios gratuitos que se instalarán en toda la ciudad, “antes del domingo daremos la información de cómo vamos a organizarnos”, anticipó la mandataria.

Mientras tanto la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ya inició carpetas de investigación en todos los casos relacionados con los fallecimientos. Respecto a testimonios de estampidas en calles de la Zona Rosa entre las 22:00 y 23:00 horas, “vamos a revisar si hubo algún flujo o contraflujo que hubiera causado esto, hay diversos testimonios que se tienen que corroborar” agregó Camacho.