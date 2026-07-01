Concanaco estima derrama de 45,000 millones de pesos en primeros 20 días del Mundial 2026

Al corte del 30 de junio —tras los primeros 20 días del torneo—, el sector comercio, servicios y turismo del país informó que la derrama económica estimada por el Mundial de Futbol 2026, asciende a 45,000 millones de pesos.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) refirió que la solidez del mercado interno se ve reflejada de forma paralela en la actividad comercial generada por los festejos del futbol.

El dirigente empresarial señaló que los partidos del Mundial y los festejos por el triunfo de México siguen sumando derrama económica con el fin de alcanzar los 65,000 millones de pesos estimados por el organismo.

En conferencia de prensa, el dirigente empresarial señaló que se espera que los beneficios económicos alcancen la cifra prevista al término del torneo, sobre todo en las ciudades donde se efectuaron los partidos de futbol, como son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Recordó que el consumo fue lento durante el arranque del Mundial, debido a la presencia de la CNTE que bloqueó diversas vialidades y se mantuvo cerrados una gran parte de negocios.

De la Torre de Stéffano dijo que ahora el consumo se ha acelerado notablemente, impulsado por el aumento en la ocupación hotelera, el gasto en restaurantes, hoteles, comercio, en particular en productos relacionados con los festejos, así como en transporte y servicios turísticos.

Destacó la importancia de la conducta ejemplar de los mexicanos, que ha generado confianza en los visitantes extranjeros. Agregó que esta confianza ha permitido que los turistas exploren otras comunidades fuera de las sedes mundialistas, una estrategia impulsada por la Concanaco en colaboración con el gobierno federal y los secretarios de turismo estatales, bajo el programa "La Gran Escapada".

El presidente de la Concanaco agradeció a los mexicanos por su comportamiento festivo y solidario, que ha transformado la percepción de los visitantes extranjeros sobre México. "La magia sí la hacemos nosotros, somos más los buenos", afirmó, y exhortó a seguir generando un ambiente positivo para el turismo, tanto desde el sector público como el privado. "México es fiesta, México somos muy mexicanos", señaló.