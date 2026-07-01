Avanza programa Vivienda para el Bienestar en Sinaloa

El Programa de Vivienda para el Bienestar registra avances en Sinaloa con la construcción de 20,700 viviendas, como parte de una meta de 37,000, informó el gobierno estatal.

Durante un enlace en la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega simbólica de 96 casas en Los Mochis, correspondientes al fraccionamiento Infonavit Virreyes, el cual consta de 768 hogares.

El director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dijo que está por iniciarse la construcción de 16,200 hogares más en varios municipios, por lo que faltarían sólo 100 para completar el proyecto en el estado.

A su vez, el secretario del Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, destacó la entrega y agradeció al Ejecutivo el respaldo que le ha brindado a Sinaloa en materia de vivienda.

“Hoy 96 familias reciben las llaves de su nuevo hogar, un hogar digno que, gracias a las viviendas del bienestar, es posible. Desde aquí le reiteramos nuestro reconocimiento a las políticas públicas que usted impulsa para el bienestar de todos los mexicanos”, mencionó el funcionario estatal.

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