Bélgica gana 3-2 a Senegal con un penal en la prórroga y pasa a octavos

Bélgica se clasificó este miércoles para los octavos de final del Mundial al vencer a Senegal por 3-2, en un partido en el que remontó dos goles en contra y acabó imponiéndose con un penal al final de la prórroga.

Los europeos sufrieron durante gran parte del encuentro frente a un rival que se adelantó con los tantos del centrocampista Habib Diarra (24') y el delantero Ismaila Saar (51'). Pero en tres minutos de locura, Bélgica empató gracias a Romelu Lukaku (86') y Youri Tielemans (89') para llevar el partido al tiempo extra.

El mismo Tielemans anotó el penal de la victoria en el 120'+5, concedido tras una revisión del VAR, y mandó a su selección a la siguiente ronda, el próximo lunes también en Seattle, contra el ganador de Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina.

El final fue cruel para los africanos que habían hecho méritos suficientes para imponerse durante los 90 minutos, dominando con su velocidad y buen manejo de la pelota, a unos belgas poco inspirados en ataque.

Pero un par de despistes de los senegaleses, incluida la mala salida del portero Mory Diaw en el primer tanto de Tielemans, volvieron a meter a Bélgica en el partido y acabó costándoles la victoria.

Tielemans no tembló para vencer al mismo Diaw y terminar de castigar los errores de los Leones de la Teranga, después de que el VAR señalara una falta cometida en el área por el centrocampista Lamine Camara.

Alineaciones de Bélica y Senegal:

Bélgica: Thibaut Courtois - Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper (Thomas Meunier 78) - Leandro Trossard (Amadou Onana 109), Hans Vanaken (Diego Moreira 63), Kevin De Bruyne (Nicolas Raskin 56) - Youri Tielemans (cap), Jeremy Doku (Dodi Lukebakio 56), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku 46). DT: Rudi Garcia.