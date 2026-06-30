Ingeniería en México: Entre el déficit de talento y el liderazgo clave de las mujeres

En el marco del Día del Ingeniero en México, que se celebra cada 1 de julio, el panorama industrial del país enfrenta un punto de inflexión. Instituida oficialmente en 1974 por iniciativa del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro, la fecha conmemora la Real Cédula de 1776 que dio origen al Real Seminario de Minería, cuna de los primeros planes de estudio técnicos del continente.

Hoy, más de dos siglos después, la ingeniería mexicana vive una paradoja: con un estimado de más de 5 millones de profesionales graduados y un flujo de 50,000 nuevos egresados anuales, el país padece un déficit crítico de talento. Según firmas como ManpowerGroup, hasta el 73% de las empresas reportan serias dificultades para cubrir vacantes en ingeniería y Tecnologías de la Información (TI).

En este escenario de alta demanda, la evolución del sector no solo se mide en automatización o inteligencia artificial, también está por ejemplo en la conquista de espacios de liderazgo por parte de las mujeres, para que cada vez se integren más de ellas a estas áreas.

Ariadna Rossainzz Sánchez, es ingeniera en sistemas electrónicos, y con una trayectoria de más de 19 años, es directora de manufactura arquitectónica en PPG Comex México, ella es un testimonio vivo de esta transformación y lo que se puede lograr si es que el total de la población atiende a las oportunidades que ofrece la ingeniería.

Ella dirige hoy las operaciones de las cinco plantas productivas de la compañía en el país, liderando a un equipo de más de 1,400 colaboradores que generan aproximadamente el 95% de las ventas de la empresa. En entrevista comparte su visión sobre el talento, los sesgos invisibles y el verdadero significado de liderar en el piso de operaciones.

El talento no tiene género

Ingresar al sector de la manufactura pesada, históricamente dominado por varones, implicó para Rossainzz Sánchez combinar dos herramientas fundamentales: la máxima capacidad técnica y un modelo de liderazgo con identidad propia.

"Para estar en un proceso de manufactura requieres todo el expertise técnico necesario para ganarte la confianza en cuanto al proceso, pero siempre llevando de la mano un modelo de liderazgo que permita generar diversidad". Ella no duda en que las mujeres generamos capacidades que mueven la aguja con un toque altamente positivo, y aunque el talento no tiene género, lo importante es demostrarlo con preparación, afirma Rossainzz.

Para la directora, la clave en los equipos de alta dirección no radica en buscar una igualdad ciega, sino en potenciar la equidad. "Somos diferentes y, al ser diferentes, eso nos enriquece en todos los sentidos, más en el laboral. Cuando los varones se dan cuenta de estos beneficios y se suman a la estrategia, se vuelven líderes desarrolladores de talento y entienden por qué es vital tener mujeres en sus filas".

Rompiendo el sesgo desde la raíz

El camino hacia la equidad estructural aún enfrenta barreras culturales y de volumen. Rossainzz recuerda que en su etapa universitaria perteneció a una generación donde solo había tres mujeres en su carrera. Aunque el panorama ha mejorado, la brecha de género persiste desde las aulas y se refleja en los procesos de reclutamiento. "Hoy, cada que pedimos una vacante, llegan diez hombres y una mujer, si bien nos va", explica. Ante esta realidad, la estrategia de PPG Comex apuesta por la formación temprana, por ejemplo, con un semillero de talento, para impulsar a las ingenieras desde puestos de supervisión para desarrollarlas hacia gerencias y direcciones, además de la corresponsabilidad cultural con un compromiso tripartito entre las aspiraciones de las mujeres, la apertura segura de las empresas y el cambio cultural del país (impulsado por referentes de alta visibilidad, como contar ya con una mujer en la presidencia de la República).

Rossainzz además comparte que dirigir cinco plantas productivas que abastecen a México y Centroamérica exige un pensamiento lógico y altamente estructurado, una cualidad nativa de la formación en ingeniería. Sin embargo, destaca que la optimización a gran escala depende de una dualidad: el proceso y la gente.

"La ingeniería me da estructura, pero en manufactura hay dos principios fundamentales: cómo lo haces y con quién lo haces. Puedes diseñar el mejor proceso, pero si no logras que la gente lo entienda, escuches sus necesidades y les des la oportunidad de mejorarlo, no funciona". Bajo esta filosofía, la directora impulsa una premisa clara frente a la automatización y la Industria 4.0: "Nosotros debemos de gestionar a las máquinas, no las máquinas a nosotros. Usa ese talento para que tu proceso tenga los mejores resultados".

Un futuro especializado y cotizado

A pesar del déficit de ingenieros que aqueja al mercado laboral —donde áreas como el desarrollo de software, la ciberseguridad, la ingeniería industrial y la civil lideran las tasas de empleabilidad superiores al 93%—, Ariadna ve un futuro sumamente optimista para los profesionales mexicanos.

"El valor de México está en desarrollar mucho más. Somos cotizados y somos una referencia mundial en procesos de fabricación automotriz y de manufactura", señala. Asimismo, celebra que las nuevas generaciones tengan acceso a ingenierías más especializadas y adaptadas a la Inteligencia Artificial.

Para finalizar, la directora de manufactura lanza un exhorto a las niñas y jóvenes del país a perder el miedo a las ciencias exactas: "Es un compromiso social mostrar a las mujeres que pueden ser lo que quieran ser. Hoy tenemos ingenieras astronautas, mujeres que lideramos negocios globales y transformamos productos. El primer paso es atreverse, sabiendo que existen entornos seguros y empresas listas para recibir el éxito de los equipos diversos".