Edomex anuncia inversión de 7,800 millones de pesos de Grupo Comercial Chedraui

El Grupo Comercial Chedraui anunció un plan de expansión que contempla una inversión de 7,800 millones de pesos y la apertura de 245 nuevas unidades de negocio en el Estado de México durante los próximos cuatro años, con lo que se prevé la generación de cerca de 15,000 empleos directos e indirectos, el anuncio se realizó esta tarde desde una sucursal de la cadena en el municipio de Lerma.

“En el Estado de México contamos con 131 tiendas, lo que nos convierte en un actor relevante en el consumo diario de las familias del estado y nos da una base sólida para seguir creciendo aquí mismo”, dijo Jaime Lozano Patiño, director de expansión de Chedraui.

“Nuestro objetivo es acercar una mejor oferta de productos a más comunidades, fortalecer las cadenas de proveeduría local y detonar actividad económica en zonas urbanas, conurbadas y regionales del Estado de México”.

Una pieza central de la estrategia es el formato de proximidad, conocido como Supercito Chedraui, “son tiendas de alrededor de 250 a 300 metros cuadrados de piso venta, pensadas para insertarse de manera ordenada en el entorno urbano” utilizando locales ya construidos, lo que reduce afectaciones urbanas y permite activar más rápido la zona, “con menor impacto el tráfico y al medio ambiente”.

En promedio por cada Supercito “estamos invirtiendo alrededor de 8 millones de pesos” que generan 18 empleos, de los cuales 10 son directos, y ocho son indirectos.

“Tenemos identificadas 17 ciudades con alto potencial de crecimiento” que incluyen el área conurbada de Toluca, Valle de Bravo, Amecameca, Ixtapan de la Sal, Ozumba, Tapaxco, Jilotepec, Villa del Carbón, Coatepec, San Felipe de Progreso, Villa Victoria, entre otros.

En el área conurbada de la Ciudad de México “vemos un potencial de 100 tiendas adicionales grandes y hasta 150 Supercitos; en la zona de Toluca cuatro tiendas adicionales grandes. Todo esto se traduce en mayor cobertura, mayor competencia en precio y más opciones para el consumidor”, dijo. Al momento 63 proyectos de la cadena en la entidad ya tienen avances, en permisos u otros procesos municipales.

Dinamismo en el sector comercio

Las tiendas de autoservicio juegan un rol indispensable, no solamente para asegurar el abasto diario de las familias, sino como verdaderos motores de desarrollo y empleo local”, la entidad cuenta con 4,183 unidades económicas en este sector, “cifra que nos posiciona en primer lugar a nivel nacional, siendo el municipio de Ecatepec el que más tiendas concentra, seguido de Toluca y de Tlalnepantla”, detalló la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González.

Desde el cuarto trimestre de 2023, al inicio de la administración actual, hasta el primer trimestre de 2026 la Inversión Extranjera Directa (IED) que recibió el Estado de México en tiendas comercio al pormenor fue de aproximadamente 400 millones de dólares”, agregó, “por su parte, las empresas nacionales demostraron un sólido compromiso al invertir, en este mismo periodo, alrededor de 6,000 millones de pesos en este mismo rubro”

Para los años 2026 y 2027, se prevé una inversión inicial de 1,423 millones de pesos con la apertura de 78 tiendas, lo que generará aproximadamente 1,700 nuevos empleos directos.

“Seguimos trabajando para que más inversiones y más empleos lleguen a cada rincón de nuestro estado, eso es muy importante, que no todo se concentre en en las mismas regiones o en las regiones más pobladas, sino que tengamos oportunidades en todas las zonas del estado”.

Comercio repunta por el Mundial

La funcionaria aprovechó para mencionar el desempeño favorable que trae consigo el Mundial de Futbol en “distintos giros que, sobre todo en los días de partido de la selección mexicana, han tenido un repunte en sus ventas en estas últimas semanas”.

Esto se observa en centros comerciales, cadenas de autoservicio, departamentales, tiendas de conveniencia, “restaurantes que están teniendo una afluencia muy importante en los días de partido, los centros de consumo, giros de entretenimiento, plataformas de entrega de alimentos, transporte, tiendas de venta de artículos deportivos y una serie de giros que van en torno al gran consumo que estamos teniendo en el Estado de México estos días” concluyó.