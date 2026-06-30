Subieron en mayo 32.8% los intentos de feminicidio en el país

Durante el pasado mes de mayo, una gran número de los delitos relacionados con violencia contra la mujeres presentaron un repunte; principalmente las víctimas de homicidio, los casos de tentativa de feminicidios, las lesiones y la violencia familiar.

El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que entre enero y mayo de 2026, al menos 358,127 mujeres, niñas y adolescentes han sido víctimas de algún delito en el país.

De acuerdo con las estadísticas, en los primeros cinco meses del año se han contabilizado un total de 267 víctimas de feminicidio, 9.7% menos que el mismo periodo del año pasado; de igual manera, este ilícito presenta una baja considerable en los últimos meses, ya que pasó de 62 casos en abril a 49 en mayo pasado.

No obstante, las cifras relacionadas con la tentativa de feminicidio, delito que por primera vez aparece en los datos públicos oficiales, da cuenta que pese a que bajaron los feminicidios, la sombra de la máxima expresión de violencia contra las mujeres se mantiene.

Entre enero y mayo de este año, se reportan 371 víctimas en riesgo de perder la vida por razones de género; mientras que entre abril y mayo pasado se registró un alza de 32.8% de estos casos, al pasar de 73 a 97 casos. Esto quiere decir que aunque no se materializan los feminicidios, la violencia por razones de género sigue presente en el país.

Asesinatos

En el caso de los asesinatos contra las mujeres, las autoridades indican que en los primeros cinco meses de 2026, unas 1,909 mujeres fueron víctimas de homicidio, tanto doloso como culposo; sin embargo, las cifras aseguran que 65.5% de estos asesinatos fueron culposos, es decir, sin intención directa.

Estas cifras han generado extrañeza entre expertos y organizaciones sociales, quienes advierten que una reclasificación de delitos y la falta de datos exactos sobre las causas de muertes puede generar una manipulación de las cifras para hacer ver a la sociedad que los delitos de alto impacto van disminuyendo.

En los meses pasados, los homicidios dolosos (intencionales) de mujeres, pasaron de 149 casos en abril a 129 en mayo, es decir, una baja de 13.4% de las víctimas; a su vez, los asesinatos culposos (sin intención), pasaron de 256 a 306 casos en el mismo periodo, equivalente a un incrementó de 19.5% de los casos.

A estas cifras se suman las más de 210 víctimas de tentativa de homicidio reportadas entre enero y mayo de este año, las cuales sufrieron un incremento de 50% entre abril y mayo pasado, al pasar de 30 a 45 casos, respectivamente.

Asimismo, también se observa repuntes en delitos como el abuso y el acoso sexual, los cuales suman 15,284 víctimas entre enero y mayo de 2026; con un incremento de 19% entre abril y mayo, al pasar de 3,097 casos a 3,692.

En tanto, las autoridades reportan un total de 44,306 mujeres víctimas de lesiones, con un incremento de 10% entre abril y mayo pasado; así como 6,707 violaciones, las cuales también se incrementaron en un 16% entre abril y mayo.

Por otro lado, la violencia familiar suma más de 95,461 mujeres, niñas y adolescentes víctimas, entre enero y mayo de este año, con un alza de 7.2% entre los meses de abril y mayo. Mientras que otras 253 mujeres han sido víctimas de trata de personas; con un alza de 40% de los casos entre abril y mayo.

Llas autoridades reportan un total, en 2026, de 44,306 mujeres víctimas de lesiones, con un incremento de 10% entre abril y mayo pasado; así como 6,707 violaciones, las cuales también se incrementaron en un 16% entre los mismos meses.