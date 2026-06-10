Franquicias en Puebla: 80%, descarta transmitir el Mundial 2026 por alto costo

Puebla, Pue. La Red Mexicana de Franquicias en Puebla dijo que el 80% de sus 1,500 afiliados no transmitirá el mundial de fútbol, porque desconocen el proceso para tener los derechos del evento, organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA); mientras que el resto no está interesado o carecen de pantallas.

Francisco Lobato Galindo, vicepresidente de la organización, dijo que, en un principio, había interés de las franquicias por suscribirse a una de las plataformas que tienen el evento deportivo.

Sin embargo, cuando se dio el anuncio de los organizadores y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), respecto a que no podían lucrar los negocios con la marca para hacer promoción y atraer clientes, decidieron desistir.

Admitió que, por ser un evento global y que atrae clientes, había altas expectativas por darle una promoción en cada franquicia, lo que hubiera beneficiado en las ventas; sin embargo, ante la falta de información, decidieron mejor no pasarlo.

Es más, denunció que hubo supuestos representantes de compañías de televisión por cable o de internet que ofrecieron el mundial de la FIFA, a través del pago por evento o un paquete de todos los partidos, situación que implica con ello tener la licencia de explotación de la marca.

Evitan riesgos

Bajo este contexto, dijo que al darse a conocer las medidas restrictivas de los organizadores, decidieron no correr riesgos, por ejemplo una clausura o multa.

Mencionó que el Mundial de Qatar en 2022 dejó buenas ventas, cuando no estaba la disposición actual de la FIFA, alcanzando 50% más de ingresos en el tiempo que duró la competición.

Incluso, recordó, mandaron a hacer publicidad las franquicias para dar promociones, lo cual ahora no sucederá, por lo que espera que no haya afectaciones.

Lobato Galindo comentó que deben acatar las disposiciones sobre ese evento, a la par de admitir que traerá consecuencias para el sector comercial y servicios en general.

“El mundial es cada cuatro años y no esperábamos esa restricción, pero faltó información de los organizadores y que hubiera sido con tiempo el aviso, para prepararnos económicamente para sufragar ese servicio”, contó.

Asimismo, llamó a las autoridades que hagan operativos de revisión para que todos los comercios compitan en igual de circunstancia por los clientes durante el mundial 2026.