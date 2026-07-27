Alcalde de Huamuxtitlán es asesinado; Fiscalía de Guerrero abre investigación

El alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero, Daniel Méndez Flores, murió la noche del domingo tras recibir un disparo en hechos ocurridos en su domicilio ubicado en la comunidad de Santa Cruz, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), que ya inició una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían precisado las circunstancias en las que ocurrió la muerte del edil.

En un comunicado emitido cerca de las 23:00 horas, la Fiscalía de Guerrero confirmó únicamente el fallecimiento de Méndez Flores e informó que abrió una investigación "con motivo al fallecimiento" del presidente municipal, sin ofrecer más detalles sobre las causas.

Según la prensa local, han circulado dos versiones sobre lo ocurrido. La primera señala que el alcalde habría sufrido un disparo accidental mientras manipulaba un arma de fuego. La segunda apunta a que un grupo armado irrumpió en su vivienda y lo asesinó.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento del alcalde y dar con los responsables, en caso de que se confirme que se trató de un homicidio.

Daniel Méndez Flores llegó a la presidencia municipal postulado por Movimiento Ciudadano en el proceso electoral más reciente, cuya campaña estuvo marcada por hechos de violencia.